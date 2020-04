Jeep bedrijfswagen over de kop in Tiel

De Jeep bedrijfswagen is op een harde manier aan zijn einde gekomen.

Oude Jeeps die door de lucht vliegen en goed of slecht terechtkomen. Opeens komen herinneringen aan The A-Team, Knight Rider en Ace Ventura naar boven. Helaas hebben we hier niet te maken met een filmset, maar met de realiteit. Een Jeep bedrijfswagen was betrokken bij een naar incident.

Over de oorzaak van het ongeluk is weinig bekend. Gisteravond omstreeks 22:00 belandde de Jeep bedrijfswagen op de kop in de berm langs de Westroijensestraat. Het is niet bekend of de inzittende(n) gewond zijn geraakt bij het ongeluk. De 4×4 raakte flink beschadigd bij het incident.

Het uiterlijk van een Jeep is zo kenmerkend dat het moeilijk is om de leeftijd te zien van zo’n model. Waar je naar kijkt is namelijk een echte oldtimer. Deze Jeep bedrijfswagen stamt uit 1983 en is dus alweer 37 jaar (!) jaar oud.

Mede door zijn robuuste constructie zitten de meeste onderdelen nog op zijn plek. Met een Jeep bedrijfswagen heb je immers niet te maken met een flinke front- of achter overhang wat bij personenauto’s meestal anders is. De voorbumper en koplampen zitten nog op zijn plek. Wel is de motorkap beschadigd. Dat de 4×4 enige tijd op z’n kop heeft gelegen helpt ook niet mee.

De dakconstructie heeft de grootste klap opgevangen. Het frame van de voorruit is flink ingedeukt en van het dak zelf is ook niet veel meer over. Zou deze Jeep op grijs kenteken nog opgeknapt gaan worden?

Foto’s: Marco van Deick/Persbureau Heitink