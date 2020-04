Manhart en Larte doen de X3 en X4

Als Manhart en Larte Design de X3 en X4 onder handen gaan nemen, weet je dat het een stijlvolle exercitie gaat worden.

Premium auto’s zijn populair en crossovers zijn populair. Combineer die twee en je hebt een winnaar. BMW heeft daarom meerdere crossovers in de aanbieding. Van relatief compact (X1) tot bijzonder groot (X7).

Populair

Nu wil het feit dat deze auto’s zo populair zijn, dat je op de parkeerplaats bij de Lidl (spreek uit Leidl) je eigen premium crossover niet meer kunt terugvinden. Er staan er namelijk altijd wel een paar grijze exemplaren zoals de jouwe. Niet handig.

Betere tuners

Gelukkig kun je je wenden tot de betere tuners om jouw auto nèt even wat unieker en individueler te maken. Een van de tuners is Manhart. Deze tuner doet van alles: velgen, stickers, verlagingen en nog veel meer.

Carbon spulletjes

Voor nu hebben ze ook wat carbon spulletjes voor de BMW X3 (G01) en X4 (G02), de medium crossovers van BMW die nog niet zo heel erg lang in de showrooms staan. Manhart is zelf geen specialist als het aankomt op koolstofvezel, maar gelukkig hebben ze een partner gevonden: Larte Design.

Versieringen

Manhart en Larte Design hebben samengewerkt aan een uitgebreide set van koolstofvezel versieringen. Op zo’n zware SUV is het natuurlijk wel lekker om te weten dat er lichtgewicht materialen worden toegevoegd, alhoewel lucht nog natuurlijk nog lichter is. Maar ja, dat is minder cool.

Larte Design

De nieuwe onderdelen van de Larte Design koolstofvezel kit behelzen de spoilerlip, omlijsting van de grille, zij-skirts, diffuser en dubbele achterspoilers. En oh, wacht: de kappen van de buitenspiegels zijn ook van koolstofvezel.

M Sport pakket

Om het allemaal passend te krijgen, heb je wel een M Sport pakket nodig. Uiteraard kun je de kit van Larte Design en Manhart nog aanvullen met 21″ concave velgen, verlagingsset en motorkuur van Manhart. Als je een M40i hebt, kun je die upgraden naar 400 pk en 580 Nm. Prijzen zijn nog niet bekend.