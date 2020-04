Honda Jazz airbag is bijzonder nuttig

We got the Jazz, we got the Jazz, we got the Jazz.

Het is een van de gaafste hip-hop nummers van de jaren ’90: Jazz (We got the…) van A Tribe Called Quest. De combinatie van hiphop met jazz invloeden blijft nog altijd aanstekelijk.

Jazz

Voor de petrolhead zit er ook voldoende in om van te genieten, want er zitten wat auto referenties in. Met name als het op Honda’s aan komt, zowel het merk Honda als de Legend wordt aangehaald. Dat Honda verder niets met het nummer gedaan, blijft opmerkelijk.

Primeur

Ook niet nu ze een nieuwe primeur hebben voor de reeds aangekondigde Honda Jazz. Dit is de eerste maal dat we de Europese versie zien, alhoewel er op het oog geen (grote) verschillen zijn.

Elektrisch

Als je gaat voor de elektrische Jazz hebben we goed nieuws voor je als je geregeld crasht met een passagier naast je. Net als veel moderne auto’s is de Jazz heel erg veilig. Maar bij de Jazz gaat Honda eventjes verder. Naast de actieve veiligheidssystemen zijn er ook de nodige passieve veiligheidssystemen.

‘Middenairbag’

Heel erg handig zijn de 10 airbags die de Jazz e:HEV tot zijn beschikking heeft. Eentje daarvan is een airbag aan de voorzijde in het midden. Jazeker, vroeger had je gewoon twee airbags. Later kwamen daar zij-airbags en window airbags bij. Nu is er een Honda Jazz airbag die er voor moet zorgen dat de hoofden van de inzittenden niet tegen elkaar aan tetsen.

Nieuw

Helemaal nieuw is deze Honda Jazz airbag niet, maar het is wel voor het eerst dat een dergelijke voorziening op een kleine auto te vinden is. Zoals gezegd, de Jazz e:HEVkrijgt het standaard mee, op de reguliere Jazz is het een optie. De introductie voor de Honda Jazz in Europa stond gepland voor de zomer van 2020.