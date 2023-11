Jenson Button: “Afwijzing door Red Bull leverde titel op”

Een deur gaat dicht, een andere opent zich: voormalig F1 wereldkampioen Jenson Button claimt dat een afwijzing door Red Bull hem zijn titel opleverde.

Het is alweer enige jaren geleden dat Jenson Button zijn F1 helm aan de wilgen hing. De aimabele Britse coureur won 15 races in de koningsklasse, scoorde 50 podia en het belangrijkste: 1 wereldtitel in 2009. Zo maakte Button alsnog de belofte waar die sinds 2000 aan hem kleefde, toen hij als 20-jarige zijn debuut maakte voor BMW.Williams.

Dat dit nog zou gebeuren, werd door velen al snel flink betwijfeld. Jenson Knoop gaf de veel meer ervaren Ralf Schumacher namelijk aardig partij dat eerste jaar bij Williams. Maar na een jaar moest hij toch wijken voor Juan Pablo Montoya. ‘Jense’ kwam bij Renault terecht en dus bij Flavio Briatore. Maar de auto was matig en Button leek meer zin te hebben in het uitnutten van zijn faam en nieuw vergaarde rijkdom.

Bij BAR Honda leefde BUT alsnog op. Maar lange tijd kwam het niet tot de felbegeerde Grand Prix zege. Pas in 2006, tijdens de verregende Grand Prix van Hongarije, zwom Jenson als eerste naar de finish. Het zou niet de laatste keer zijn dat de Brit met de enorme stijlvolle rijstijl zich als een vis in het water voelde in de regen. Als Button voetballer was, was het een flegmatieke buitenspeler. Grillig, maar op zijn dag ongenaakbaar.

Waar medio jaren ’00 Williams en BAR Honda echter nog vochten om de handtekening van Jenson, leek na 2008 het sprookje opeens definitief voorbij. Het team van Honda, dat nu officieel BAR had overgenomen, kwam al twee jaar lag absoluut niet uit de verf. De graflelijke verf overigens. Want sponsoren hadden ook door dat Honda nergens heenging in die dagen en…waren er dus niet. Daarom had het team uit nood maar een ESG-marketingexercitie van de livery gemaakt. De auto was gehuld in een soort wereldbol-motief, met de pakkende bijgaande leus ‘Earth Dream’. Woke voordat woke überhaupt bestond en het nog gewoon gezellig was in de wereld.

Maar ja, milieuvriendelijk is het F1 circus natuurlijk niet per se. En een droom werd het al helemaal niet voor Honda. In 2007 werd het team achtste in het WK met zes punten, allemaal gescoord door Button. Teammaat Barrichello bleef steken op de nul. 2008 was meer van hetzelfde, hoewel Barrichello nu opvallend genoeg 11 punten pakte en Button slechts 3 schamele puntjes.

Er waren niet bepaald tekenen dat BUT een jaar later kampioen zou worden. Wat dat betreft was het tafereel boven dit artikel een treffende samenvatting van de twee jaar durende Earth Dream-nachtmerrie. Het is wat pixelig, maar je ziet hier Button Hamilton feliciteren met zijn net behaalde titel, terwijl zijn eigen Honda in parc fermé zichzelf immoleert.

Button geeft nu toe dat hij na dat jaar weg wilde bij het team. Honda gebruikte de financiële crisis als excuus om zonder verder gezichtsverlies de sport te verlaten. Teambaas Ross Brawn hoopte het team onder eigen naam door te zetten. Maar daar had Button geen vertrouwen in. Hij liet zijn mensen informeren bij andere teams, waaronder Red Bull Racing. Maar Christian Horner moest hem teleurstellen. Alle contracten waren al getekend:

Ik probeerde er onderuit te komen. Het team zag er niet uit alsof het zou bestaan. Dus ik informeerde her en der en mijn manager sprak met Christian Horner over een plek in zijn team of het opleidingsteam. Ze zeiden ‘Nee, alle contracten zijn al afgerond’. Dus toen dacht ik ‘Oké, laten we hard werken om dit te laten slagen’. Jenson Knoop, is nu waarschijnlijk blij dat hij bij Brawn bleef

De rest is, zoals men zegt, geschiedenis. Button won zes van de eerste zeven races in 2009 met de ‘nieuwe Honda’ die nu voorzien was van een Mercedes-tor. Hoewel hij daarna niet meer won gedurende het seizoen (teammaat Barrichello won nog wel twee keer daarna), was het voldoende de titel over de meet te slepen in gevecht met de Red Bulls.

Brawn verkocht 75,1 procent van het team daarna aan Mercedes, dat haar eigen fabrieksteam wilde hebben. Wat daarvan geworden is, kunnen we ons niet zo herinneren. Button ging in 2010 naar McLaren en zijn F1 carrière kreeg daar een zeven jaar durend tweede leven. Plus nog een toetje tijdens de Grand Prix van Monaco in 2017. Button viel in voor Alonso die de Indy 500 wilde doen. BUT won bij McLaren nog acht keer, maar voor het laatst in 2012. Daarna kwam bij McLaren namelijk het verval. En dat werd alleen maar erger, toen Honda weer de motoren van Jenson leverde vanaf 2015.

Toch stoorde de ‘GP2 engine’ Button niet zozeer dat hij klaar was met de fabrikant waarvoor hij zijn eerste race won. In 2017 en 2018 reed Jenson het GT500 kampioenschap in Japan voor Honda. In het laatste jaar won hij daarin samen met teamgenoot Naoki Yamamota zelfs de titel. Het kan verkeren. Af en toe moet je het geluk ook een beetje aan je zijde hebben en blijkt een tegenslag achteraf een zegen in vermomming te zijn. Een en ander zal 15 november ook op Disney+ te zien zijn in de documentaire Brawn: The Impossible Formula 1 Story. Waarvan akte.