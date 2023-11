Kies maar: de mooiste en op één na mooiste auto ter wereld

In de aanbieding: twee beeldschone auto’s, misschien wel twee van de mooiste auto’s ooit gemaakt. Welke is de mooiste en welke de op één na mooiste?

Met een portfolio als dat van Aston Martin is het lastig om jezelf te overtreffen. Toch vond het merk zich eind jaren ’90 opnieuw uit en volgde een serie auto’s die minstens zo mooi, al dan niet mooier zijn dan alles wat Aston Martin ooit heeft uitgebracht. DB7, DB9, Vanquish, Vantage, DBS, nogmaals Vanquish: nu al legendarisch.

Beauty

We beginnen vandaag even bij de auto die de inspiratie vormde voor dit artikel. Ondergetekende kwam namelijk afgelopen week een Aston Martin Vanquish (2012+) tegen. Op plaatjes is dat al een beauty, maar in het echt is het een auto die je kaak wel heel zwaar maakt.

De Aston Martin Vanquish is echt bloedmooi, echt waar. Hij heeft maar één probleem. Dat is dat hij erg grote schoenen heeft om te vullen. Als je het mij vraagt, is zijn voorganger nét ietsje mooier. Dat is namelijk de DBS uit 2007. Dat zou wel eens de mooiste auto ter wereld kunnen zijn en de Vanquish komt er gevaarlijk dicht bij. Dus, welke is de mooiste? En aangezien ze beide te koop staan, welke van deze twee zou je willen hebben?

DBS

Dan beginnen we toch even bij de DBS. Grappig eigenlijk, de voorganger van de DBS heette Vanquish en de opvolger dus ook. Waar de uitgaande Vanquish een beduidend vollere auto was dan de DB7, was de DBS juist heel duidelijk een iets anders getekende DB9. De DB9 is als tijdloze schoonheid ook een parel, maar de DBS met dat net iets ruigere randje is absoluut fantastisch.

De DBS werd ook goed getimed met de release van de James Bond-film Casino Royale. Daar was de DBS gelijk de perfecte auto voor de eerste door Daniel Craig gespeelde Bond. Die film staat ook bekend om de scène waarin James Bond op het laatste moment moet uitwijken voor de Bond Girl die midden op de weg ligt, en de DBS tollend tot een pijnlijke stilstand komt. Die scène is geen CGI, er is echt een DBS op die manier gelanceerd die met zeven keer omrollen nog steeds het record op naam heeft staan van meeste omrollen in één stunt voor een auto.

Alles compleet

Met de Aston Martin DBS krijg je dus fantastische lijnen, een Bond-verleden en ook nog eens een magistrale aandrijflijn. De 6.0 liter V12 zonder turbo’s mag dan ‘maar’ 510 pk leveren, hij is gekoppeld aan een handbak. V12 met handbak, dat kon toen nog. De sound van deze motor is bijna even mooi als de auto zelf. Kortom: er is genoeg om over te kwijlen bij de DBS. Nadelen: het interieur (vooral het scherm) dateert veel slechter dan het exterieur, betrouwbaarheid en onderhoud is geen goedkoop geintje en echt praktisch is ‘ie ook niet.

“Saai”

Een ander nadeel van dit exemplaar van de Aston Martin DBS op Marktplaats: hij is wat behoudend samengesteld. Er is niks mis met zwart op zwart, maar echt inspirerend is het ook niet. Zelfs zilveren en grijze tinten kan de DBS al uitermate goed hebben en het scala aan andere tinten, met name groen en rood, staan echt heel goed. Dat krijg je dus niet. Wel krijg je een prima kilometerstand, gedocumenteerd onderhoud en een auto die na een leven in Zwitserland bijna 10 jaar geleden naar Nederland gehaald is.

Vanquish

Zoals gezegd is de Aston Martin Vanquish de auto die in 2012 de DBS opvolgde. Aston Martin gebruikte de namen DBS en Vanquish een beetje te pas en te onpas, daar de opvolger van de Vanquish weer DBS heet. Zoals gezegd is ook de Vanquish weer een beauty. Dankzij de rare overgang van DB9 naar Virage (en weer DB9) was de DB9 nog steeds in productie en dus had Aston de DBS eveneens mild kunnen faceliften. Ze kozen echter voor een wat unieker design waar zeker niet per ongeluk wat aspecten van de One-77 in zitten.

Het exemplaar van de dag is zilver. Ook met een zwart interieur, maar dan met een soort ruitjespatroon in de stoelen. Wederom een wat behoudende spec, maar ook de Aston Martin Vanquish kan het hebben. De Vanquish had ook de 6.0 liter V12 en nog steeds zonder turbo’s, wat een flink verbeterde 575 pk opleverde. Helaas verviel de handbak: de vroege modellen (zoals deze) hadden een automaat met zes versnellingen, latere modellen hadden er acht. Een vleugje Bond heeft deze Vanquish ook: geen filmrol, wel de kleur Skyfall Silver. Het interieur van de Vanquish heeft een beetje hetzelfde probleem als de DBS in dat het een beetje oud wordt.

Kies maar

De Vanquish is origineel Nederlands, de DBS is rond de tijd dat de Vanquish werd geregistreerd naar Nederland gehaald. De twee opvolgers van elkaar die er een wedstrijdje van maken wie het allermooiste is. De spec is op beide auto’s even behoudend, de prijs is met 129.450 euro voor de DBS en 139.750 euro voor de Vanquish ook marginaal anders. Je moet dus kiezen tussen het uiterlijk en handbak of automaat. Ben jij team DBS, dan kan je op diens advertentie terecht op Marktplaats. Voor de Vanquish mag je hier klikken.