Jij mag deze fraaie SUV kopen in Nederland!

Qua looks krijgt deze nieuwe SUV op de Nederlandse markt een dikke duim, qua specs en prijs ook?

Het kan aan mij liggen, maar de Chinese invasie heeft als nadeel dat het allemaal tegelijk komt. Je bent nog maar net aan BYD gewend of je mag alle namen van Zeekr uit je hoofd kennen. En als we het daar toch over hebben: die namen voelen soms ook een beetje alsof je smartphone vraagt om een niet-te-kraken wachtwoord bij je account te genereren. Alsof dat nog niet erg genoeg is: de meeste modellen lijken ook nog eens best wel op elkaar.

Voyah Free

Da’s wel een grappige, want de Chinese automarkt was nog niet belachelijk lang geleden gewoon niks anders dan kopieën van Europese auto’s. Nu weten Chinezen steeds vaker gewoon zelf met goede designs te komen. Een goed voorbeeld daarvan is de Voyah Free.

Zo’n anderhalf jaar geleden zat ondergetekende zich ook al te vergapen aan de Voyah Free, een SUV in het hogere segment van het Chinese merk Voyah. Dat design is niet per ongeluk gelikt, want de Free is ontworpen door Italdesign-Giugiaro. Voyah is overigens één van de automerken van Dongfeng, één van de grote Chinese conglomeraten op autogebied. In China werd de Free dus al een tijdje geleden voorgesteld en in februari 2022 werd duidelijk dat je in de zomer van ’22 in Noorwegen een Free mocht bestellen.

Voyah Free komt naar Nederland!

Design is een mening, maar mocht je de Voyah Free ook een gelikte bak vinden, dan is er goed nieuws. Voyah komt naar Nederland en de Free is per direct te bestellen! Ook jij kan dus deze uit de kluiten gewassen SUV met elektropower bezitten. Naar verwachting mag je dan plaatsnemen in je nieuwe auto in het begin van 2024.

Helaas maakt de Voyah Free zijn naam niet waar wat betreft het prijskaartje. Die is dan ook fors: 74.150 euro. Daarmee zijn de meest directe concurrenten voor de Voyah Free auto’s als de Audi Q8 e-tron en BMW iX3. Tegen die twee is de Voyah een goede deal, maar dan heb je het over twee auto’s op een oud platform en geen dedicated EV. Nieuwere auto’s als de Tesla Model Y of Kia EV9 bieden ofwel gelijkwaardige specs ofwel gelijkwaardige ruimte voor minder geld. Voyah hoopt stiekem toch dat de ID-Giugiaro-lijnen je een beetje kunnen verleiden, zo lijkt. Maar ook materiaalgebruik en interieurdesign moet je over de streep trekken.

Specs

Helaas zijn keiharde cijfers niet waar de Voyah Free de concurrentie van tafel veegt. 500 kilometer WLTP-bereik, bijvoorbeeld, dat breekt anno 2023 geen potten meer. Niet in de laatste plaats omdat er een flinke unit van een batterij onder de Free ligt: 106 kWh groot. 490 pk en 720 Nm voor een sprinttijd van 4,4 seconden is dikke prima, maar ook niet bizar. Er is een 680 pk sterke versie in China, maar die lijkt Nederland over te slaan. Jammer!

Een paar dingen waar de Voyah Free wel scoort: bidirectioneel laden (dus de accu kan ook apparaten van stroom voorzien) is niet nieuw, maar kan lang nog niet met elke auto. Een geremde trekkracht van 2.000 kg is voor een EV zeer netjes en zal de Free gelijk op de shortlist zetten van werklui of caravantrekkers. Qua rijhulpsystemen heb je eigenlijk vrijwel alles en het zit er ook standaard op. Het dashboard met drie schermen is in hoogte verstelbaar, in de sportstand zakt deze om meer gefocust te kunnen zijn op de weg. Ja, dan was die 680 pk sterke versie echt leuk geweest, maar goed.

Nu te bestellen dus en dealergroepen ASV en Gomes nemen de verkoop op zich. Mercedes-dealers, die dankzij het verdwijnen van de EQC geen direct concurrent meer hebben voor de Free. Opvallend.