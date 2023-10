Toyota GR Yaris met automaat wordt ‘baanbrekend’

Is een baanbrekend goede automaat genoeg om de handbak in de Toyota GR Yaris overbodig te maken?

Je kunt ellenlange discussies houden over of een auto, voor het gemak even er vanuit gaande eentje met een liefhebbersstatus, met handbak of automaat beter is. Zelf schakelen is qua gevoel natuurlijk ultiem, maar automaten zijn tegenwoordig zo goed dat ze meestal sneller zijn. En lekker flipperen geeft je ook controle over hoe je schakelt.

Goede automaten

Je kunt het zo zien: het blijft voorkeur, maar hoe snel je voor een automaat kiest heeft er ook mee te maken hoe goed de automaat is. Porsche’s PDK bijvoorbeeld, die wordt geroemd om hoe episch deze is in vrijwel elke Porsche. Als de keuze zoals vroeger een nogal trage slushbox is vergeleken met een lekkere handbak, dan kies je de handbak.

Toyota GR Yaris

Dat begint met überhaupt de keuze hebben, wat je tot op het heden in de Toyota GR Yaris nog niet hebt. Nou is dat wel het type auto waar een handbak alles is wat je wenst, maar daar komt verandering in. Toyota komt namelijk met een automaat voor de GR Yaris. Dat wisten we stiekem al, maar nu doen wat mensen die er al ervaring mee hebben wat erover uit de doeken.

GR Yaris automaat wordt baanbrekend

Wie nu al direct de mening heeft gevormd dat handbakken het beste zijn en automaten per definitie de auto ruïneren, moet even… tsja, die mening kunnen we waarschijnlijk niet veranderen. De automatische bak voor de GR Yaris heet DAT, Direct Automatic Transmission. Deze wordt bestempeld door Akio Toyoda als ‘baanbrekend’. Een echte gamechanger. En de ex-grote baas van het merk kan het weten.

Voorspellen

Ook testrijder Hiroaki Ishiura is positief. Die voegt toe dat het voordeel van de DAT is dat de Toyota GR Yaris, net als jijzelf, kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Als jij afremt voor een bocht, weet de auto dat je daarna op volle kracht wil optrekken. Dan heeft de auto al voor jou geschakeld om in de optimale versnelling te zitten. Normale automaten draaien het meestal om: die wachten tot jij ze op hun lazer geeft en dan pakken ze de ultieme versnelling.

Wanneer de Toyota GR Yaris met deze automaat op de markt komt is niet bekend. De verwachting is vroeg in 2024. Zou jij een goede automaat prefereren over een handbak?