Deze knappe SUV met 680 pk komt onze kant op

De Voyah Free ziet er goed uit, heeft leuke specs en is binnenkort beschikbaar op ons continent. Nu ons land nog!

Een paar decennia geleden was het van de zotte dat je een Japanse auto zou overwegen. Dat land moest eerst nog even een technologische achterstand wegwerken. Dat veranderde naar dat Japanse auto’s stiekem gewoon op het niveau van Europese rivalen zat. Dus burgerde Japan in en was het de beurt aan Korea om hetzelfde te proberen. Dat duurde ook even, maar nu mogen we toch wel zeggen dat Hyundai en Kia het goed doen hier. Poging drie wordt gedaan door China. Nou zou je zeggen dat China eigenlijk hun kansen al heeft gehad, maar niets is minder waar.

Chinese auto’s

Want je kunt als je wil een Chinese auto kopen in Nederland. Denk aan een Lynk & Co, MG of Polestar, maar ook bijvoorbeeld aan Seres of Aiways. Auto’s die nu vooral overtuigen door vriendelijke prijskaartjes, maar grote plannen hebben. En dat is ons land. Elders in Europa zijn er nog meer Chinese merken. Eén van die landen is Noorwegen. Die wisten ook al Nio te strikken in hun prijslijsten. En het gaat door.

Voyah

Want er is nog een merk dat vandaag bekend maakte dat ze naar Europa uitbreiden. Het merk Voyah. Dat zegt je misschien niet super veel, behalve als je hebt opgelet toen we dit bizarre busje aan je voorstelde. Deze Dreamer is dus van Voyah en Voyah is een luxe merk van de Dongfeng-groep, één van de grote namen in de Chinese auto-industrie. Naast de Dreamer, die vooral in eigen markt moet scoren, is er ook nog deze. De Free. Pijnlijk ironische naam, maar dat terzijde. De Voyah Free is best een gaaf ding.

Voyah naar Europa

Zoals gezegd is Noorwegen dus vooral het EV-walhalla waar Chinese merken willen scoren en dus maakte Voyah bekend dat ze naar Europa, in het specifiek Noorwegen, komen. De Voyah Free komt daar in juni beschikbaar om te bestellen. Het gaat dus om een volledig elektrische SUV en we moeten eerlijk zeggen: dit is het soort auto waarvan wij zeggen: kom maar door!

Het is wellicht ietwat subjectief, maar het design van de Voyah Free is best aardig. Ondergetekende herkent er bijvoorbeeld wat Lincoln Aviator in, wat op zijn beurt ook een erg knappe SUV is. Qua grootte sluit de Free daar trouwens ook op aan: het is een flinke jongen. Om even een beeld te geven van hoe groot ‘ie is: in de lengte gaat het om net geen vijf meter, waarmee het een soort Audi e-tron wordt. Goed, zoals gezegd kan het zijn dat je dit juist enorm lelijk vindt, maar de Voyah Free heeft meer pijlen op zijn boog.

680 pk!!

Want de titel was geen tikfout: de elektromotoren in de Voyah Free leveren in totaal 680 pk en 1.000 Nm! Dat zijn lekkere cijfers. Iets minder lekker is een sprinttijd van 4,8 seconden naar de 100. Het is niet slecht, maar ook niet wat we gewend zijn van bijvoorbeeld Tesla’s met rond de 700 pk. Kia’s EV6 haalt bijvoorbeeld 3,5 seconden met ‘slechts’ 585 pk. De Free zal wel een hoop gewicht meezeulen. Want ook de batterijen realiseren een nette actieradius van 500 km, al is dit wel gemeten via de NEDC-cyclus. Ai. Reken dus op rond de 400 km, misschien 420 als de omstandigheden goed zijn. De naam zou suggereren dat de auto gratis is, maar dat is helaas niet waar. De Free kost zo’n 49.000 dollar (omgerekend) in China, dus met zo’n richtprijs is het logisch dat vele duurdere rivalen iets beter uit de verf komen.

Het moge duidelijk zijn: wij graven dit wel. Mocht de Voyah Free ooit verder komen dan Noorwegen, dan mogen ze Nederland absoluut overwegen.