Mercedes EQE SUV prijs ligt dik onder een ton

Mercedes heeft de prijzen van de EQE SUV bekendgemaakt.

Naast de EQE en EQS limo’s brengt Mercedes dezelfde auto’s ook als SUV op de markt. De Duitse autofabrikant plakt er simpelweg de naam SUV op. Wat we nog niet wisten is wat de Mercedes EQE SUV zou gaan kosten. Nu wel.

Om maar meteen met de deur in huis te glijden op deze ijzige dag. De Mercedes EQE SUV begint bij 91.950 euro. Daarmee ligt de vanafprijs dik onder een ton. Dik meer dan een ton betalen kan ook, daar komen we straks op.

Mercedes EQE prijs varianten

De instappert is een EQE SUV 350+ met 292 pk en 565 Nm koppel. De WLTP actieradius varieert van 486 tot en met 594 kilometer. Dit model brengt je ook het verste weg. De overige EQE SUV-varianten hebben meer power en leveren daardoor in op rijbereik.

Het model daarboven is de EQE SUV 350 4MATIC. Deze elektrische auto levert eveneens 292 pk. Echter door een extra elektromotor beschikt de EV over vierwielaandrijving én meer koppel, namelijk 765 Nm. De actieradius ligt tussen de 462 en 541 kilometer. Kosten: € 99.089.

Gaan we weer een stapje verder. Kom je uit bij de EQE 500 4MATIC. Met een lekkere dikke V8, of wacht. Het is een EV, bijna vergeten. Het is de krachtigste non-AMG. Met 408 pk en 858 Nm koppel. Met een prijskaartje van € 116.755 blijf je niet onder de ton.

Het (voorlopige) topmodel dan. Dat is de EQE SUV 43 4MATIC. Met 476 pk de krachtigste variant. Het koppel van 858 Nm is dan wel weer hetzelfde als dat van de 500 4MATIC. Het rijbereik is het minste van alle modellen. Namelijk 423 tot maximaal 468 kilometer. Het is wel de duurste. Namelijk vanaf € 130.791.

Concurrent

Mercedes heeft er lol in om zichzelf lekker premium te positioneren. Doen ze ook qua prijs. Kijk bijvoorbeeld naar een BMW iX, die begint bij € 85.095 en is daarmee beter te betalen. Alle genoemde modelvarianten van de Mercedes EQE SUV zijn per direct te bestellen.