De Aehra SUV is een agressief uitziende EV

Aehra heeft het eerste ontwerp laten zien van hun SUV, en dat ziet er helemaal niet verkeerd uit.

Nog nooit gehoord van Aehra? Dan kan wel kloppen, want ze zijn (nog) vrij onbekend. Misschien komt daar nu verandering in. Het in Milaan gevestigde merk heeft hun eerste ontwerp van hun SUV onthuld.

Aehra SUV

De markeringsboys hebben het tot nu toe lekker makkelijk gehad, want het model heet gewoon ‘Aehra SUV’. De auto wordt als een ultrapremium elektrisch voertuig in de markt gezet. Als we kijken naar de afbeeldingen kunnen ze weleens gelijk hebben. Het design is erg onderscheidend en ziet er premium uit. Of in andere woorden: duur.

Wat natuurlijk direct opvalt is de agressieve voorkant. Deze heeft slanke LED-koplampen en een boos kijkende grill. Als dit gevaarte in je achteruitkijkspiegel oppopt, dan ga je wel opzij. Ook zien we op meerdere plekken wat verlichtingstrips, wat je tegenwoordig wel vaker ziet bij moderne auto’s. De achterkant is gewoon lekker dik en simpel en afgewerkt met een kleine spoiler.

Uniek aan het model zijn de naar boven opengaande deuren. Dat blijft altijd een kinderdroom, om uit je auto te kunnen stappen met je deuren omhoog. Aehra zegt zelf dat de deuren zorgen voor “optimaal gemak van in- en uitstappen”.

EV

Het is dus een elektrische auto. Dankzij de aerodynamica en een modern batterijpakket zullen de rijeigenschappen en de efficiëntie goed zijn. Dat is niet in de praktijk getest, de auto is namelijk nog niet in productie genomen. Echter, de geruchten zijn dat de SUV 800 kilometer ver kan rijden op één laadsessie.

De SUV zal volgend jaar een broertje krijgen in de vorm van een sedan. Beide modellen zullen in 2025 aan de eerste klanten geleverd worden. Interesse gekregen? Wij ook, maar realiseer je wel dat de auto niet goedkoop komt. Reken op een startbedrag van minimaal 160.000,- euro.