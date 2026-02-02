Jij raadt nooit wie een mooi nieuw record heeft gehaald

Of raad je het wel? Kan ook!

Taart en een roltoeter in Regensburg. De Duitse fabriek van BMW heeft namelijk iets te vieren. Als eerste bestaat de faciliteit alweer 40 jaar, maar er is ook nog eens onmeunig veel geproduceerd.

Vorig jaar werden er in Regensburg ruim 300.000 auto’s gebouwd. Dat is meer dan in eerdere jaren en dus genoeg om van een record te spreken. De fabriek bouwt verschillende modellen en doet dat met meerdere aandrijflijnen naast elkaar: benzine, hybride en volledig elektrisch. En dat doen ze niet onverdienstelijk, blijkt.

Welke auto wanneer van de band loopt, hangt vooral af van de planning en de vraag uit de markt, het is geen fabriek die is ingericht op 1 specifiek model.

BMW heeft dat record gehaald

Regensburg is geen nieuwe fabriek en ook geen speciale proeflocatie voor één type auto. Hij is zoals gezegd al 40 jaar in gebruik en is in die tijd aangepast aan alle nieuwe manieren van produceren. Maar ook de oude en vertrouwde dingen als de V8 en V12 worden er nog in elkaar geschroefd.

En dat is een goede keuze, blijkt uit de productie. 300.000 auto’s uit 1 fabriek is gewoon veel. Sterker, dat is bijna 822 auto’s per dag, met dat gegeven dat de fabriek 7 dagen per week doorwerkt. Da’s gewoon meer auto’s dan @wouter ooit in bezit heeft gehad. En dat zegt wat…

Wij kunnen alleen maar zeggen; neem een stukje taart van ons BMW en blijf die auto’s lekker bouwen. Maar misschien, als de baas niet meekijkt, kunnen jullie in die fabriek dan wat aan het uiterlijk van de meeste modellen doen? Jullie zetten ze tenslotte in elkaar!

Alvast bedankt.