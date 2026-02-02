Deze nieuwe EV-batterij gaat pas kapot na 840.000 kilometer snelladen

Snelladen zonder dat je je accu ermee sloopt? Het komt eraan!

Batterijdegradatie blijft een punt van aandacht voor de EV-rijder van nu. We zeggen expliciet ‘van nu’, want juist de moderne zoemer sloopt in recordtempo zijn accupakket. Waarom? Omdat EV-rijders blijkbaar liever 20 minuten aan de snellader staan dan dat ze de auto rustig bij een wat langzamere laadpaal volpompen, waardoor juist degradatie van het accupakket en de elektrische vierwielers sneller gaat dan verwacht.

Gelukkig beweegt de markt mee en komt er een antwoord op dit slechte gedrag. Chinese accufabrikant CATL claimt een doorbraak te hebben. Niet om mensen van het snelladen weg te houden, maar om accu’s bestendig te maken tegen degradatie door snelladen. Het bedrijf komt met een nieuw accupakket genaamd 5C. De batterij moet zeker 80 procent van de capaciteit behouden na 1.400 snellaadcycli op een temperatuur van 60 graden Celsius. Dat is vrij warm.

Na 840.000 kilometer nog meer dan 80 procent over

CATL geeft als voorbeeld dat de accu in kwestie een actieradius heeft van 600 kilometer en op papier vijf keer volledig opgeladen zou kunnen worden in één uur. In normale mensentaal betekent dat hij binnen 12 minuten vanuit 0 naar 100 procent opgeladen kan worden. Als je 1.400 van dit soort snelle laadcycli neemt, dan kom je uit op een niet bepaald lullige 840.000 kilometer voordat de accu mogelijk onder de 80 procent capaciteit dipt.

Foto: CATL

Zou je met deze accu niet continu aan de snellader staan en op een optimale 20 graden Celsius laden, dan zou je 1,8 miljoen kilometers kunnen afleggen voordat het pakket op papier aan vervanging toe is. Omgerekend zijn dat 3.000 laadsessies, of bijna 8,5 jaar lang elke dag het accupakket volledig op- en ontladen.

Minder degradatie door kleine innovaties

CATL heeft geen baanbrekende innovaties toegepast om het bovenstaande te bereiken. De Chinese accubouwer claimt een verbeterde coating op de anode waardoor minder snel slijtage optreedt. Tegelijk is er een soort reparatievloeistof aan de batterij toegevoegd die eventuele scheurtjes zal dichten waardoor lithium niet kan wegsijpelen.

Ook zijn er kleine dingen veranderd om de temperatuur in de batterij beter te controleren. Zo heeft de separator in elke cel een andere samenstelling waardoor deze een hogere temperatuur aan kan. Tegelijk is het BMS (Battery Management System) geoptimaliseerd om warmteontwikkeling te ontdekken en aan te pakken. Het is hierdoor in staat om grotere hoeveelheden speciale koelvloeistof naar warmere plekken in het pakket te sturen.

Kortom, goed nieuws voor de snellaadverslaafden onder ons. Helaas laat CATL nog niet weten wanneer het accupakket in productie gaat. Het is dus ook nog onduidelijk wanneer de eerste auto ermee van de band rolt. Je hebt dus nog genoeg tijd om in onze Snellaadtest van 2025 te duiken.