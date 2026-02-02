Durf jij deze goedkope Amerikaan aan?

Inclusief dikke chrome wielen, een vette paintjob en luchtvering.

Zo nu en dan struikel je op Marktplaats over iets dat je niet elke dag tegenkomt. Vandaag is het weer raak, met een Cadillac Seville uit 1976. En nee, dit is niet zomaar een keurige, beige Seville met een vinyl dakje en het is ook niet de Caddy die je Amerikaanse opa ooit had. Denk ik.

Amerikaanse tuning

Iedereen met een set ogen ziet natuurlijk dat deze Seville er iets meer ‘California’ uitziet dan normaal. Een smakelijk twotone paintjob met rood en zilver zorgt ervoor dat deze klassieker duidelijk uit ander hout is gesneden. Alsof dat nog niet genoeg is zijn er strakke lijnen en vormen op het zilverkleurige deel aangebracht. Dat, of een deel is gewoon gewrapt, wie zal het weten?

Naast de interessante kleurstelling beschikt de Seville ook over het nodige chroom, en dan heb ik het voornamelijk over de niet imponerende wielen. Onderhuids verbergt deze Cadillac nog iets speciaals: luchtvering. Juist, we hebben hier te maken met een heuse lowrider. Of eigenlijk: een halve lowrider. De Amerikaan heeft alleen achter luchtbalgen.

Wat betreft het interieur is er niet heel veel opvallends te zien, behalve dan misschien wat slijtage en de afstandsbediening die voor de luchtvering dient. Verder is de auto natuurlijk voorzien van de nodige audio-upgrades zodat je kan genieten van de vetste hip-hop beats terwijl je schraapt over straat. In de kofferbak ziet de bekabeling er wel een beetje uit als hoofdpijn, maar dat is natuurlijk niks wat de handige Harry niet kan fiksen.

Voor de hobbyist

De eigenaar laat verder weten dat de bodem van de auto hard is, maar dat de lak wel wat roestplekjes heeft. Daarnaast werkt niet alle verlichting en heeft de auto geen APK. Wel heeft de hij een custom uitlaatsysteem van voor tot achter en heeft de V8 pas 52.521 kilometer gelopen.

Een beetje hobbyist kan deze lowrider waarschijnlijk zo weer in volle glorie herstellen, maar de vraag is natuurlijk: hoeveel heb je daarvoor over? De auto kan je in ieder geval meenemen voor iets minder dan 6.000 euro en de advertentie vind je hierrrr.