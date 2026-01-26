Hierom houden we nog steeds van BMW

BMW is de dino’s niet vergeten. En dat vinden we leuk!

Iedereen die Autoblog al een tijdje leest weet dat wij hier ter redactie een lichte voorkeur hebben voor benzinemotoren ten opzichte van elektropower. Niet dat we EV’s kapot willen schrijven -nee, ook Tesla niet-en uit de samenleving zouden willen weren, maar we houden over het algemeen net iets meer van ronkende benzinemotoren.

En daarin zijn we niet de enigen, blijkt uit de nieuwste stap die BMW zet. Het Beierse merk heeft namelijk laten weten dat het in een tijd van meer en meer elektrisch rijden gewoon de V8 en V12 blijft bouwen! En daar houden wij van!

BMW zegt namelijk dat er in de Verenigde Staten nog steeds stevige vraag is naar hun topmotoren. Vooral de V8 doet het nog opvallend goed. Nu het nog kan willen de klanten daar blijkbaar blijven genieten van de sound, maar ook van de rijeigenschappen die bij zulke motoren horen.

De V12 is inmiddels een zeldzaamheid, maar dat BMW er nog steeds kopers voor vindt, zegt eigenlijk alles. Dat is geen rationele keuze, dat is een emotionele. Zo’n motor koop je niet omdat hij logisch is, maar omdat hij bijzonder is. Want iedereen weet dat een fluisterstille en mega sterke elektromotor de beste keuze is voor een slagschip waar normaal de V12 inzit. Maar toch…

BMW houdt hiermee de M in de naam in ere. Terwijl er zoials afgesproken enorm hard wordt gebouwd aan de elektrische toekomst, blijven de klassieke topmotoren bestaan zolang er mensen zijn die ze willen. Niet omdat het moet, maar omdat het mag.

Dat is precies zo’n moment waarop je denkt: hierom houden we van BMW. Omdat het merk snapt dat auto’s niet alleen vervoermiddelen zijn, maar ook iets mogen losmaken. Een glimlach bijvoorbeeld.

Nu alleen dat uiterlijk nog…