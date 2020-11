JLR wil dat Volkswagen geen SUV's meer verkoopt in de VS - Autoblog.nl

Jaguar Land Rover wil dat Audi, Lamborghini, Porsche en Volkswagen geen SUV’s meer verkopen in de VS, omdat VAG patentinbreuk zou plegen.

Het is een handige tool van Jaguar Land Rover, die Terrain Response-technologie. Met een flinke knop vlakbij de versnellingspook kan je tegen de auto zeggen op wat voor terrein je rijdt. Gewoon de weg, of op zand, modder ijs, noem maar op. Je Jaguar of Land Rover zorgt er dan voor dat jouw auto perfect op die terreinen kan rijden. Het systeem past de versnellingsbak aan, de engine response, de Hill Descent Control, noem maar op. Sinds 2013 en Terrain Respons 2, krijgen de JLR-modellen zelfs een automatische stand. Dan hoef je de auto niet meer te vertellen op wat voor terrein je rijdt. Je Jaguar of Land Rover kan dat dan zelf uitvogelen.

Kennelijk vond VAG dat hele Terrain Response-systeem wel goed klinken. Meerdere Porsches, Lamborghini’s, Audi’s en Volkswagens zijn namelijk uitgerust met vergelijkbare technologie. En daarbij hebben ze mogelijk net iets te veel afgekeken bij JLR. Volgens het Tata-dochterbedrijf pleegt Volkswagen met bepaalde SUV’s in de VS namelijk patentinbreuk. Reden voor JLR om naar de Amerikaanse marktwaakhond te stappen, om de import van bepaalde VAG-auto’s te stoppen.

Volgens Automotive News Europe gaat het specifiek om de Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Volkswagen Tiguan en de Audi Q8, Q7, Q5, A6 Allroad en e-tron. De United States International Trade Commission bevestigt de klacht van JLR te hebben ontvangen en buigt zich nu over de kwestie. Volgens Automotive News kan de ITC geen boete opleggen aan VAG, maar kunnen ze wel de import van de Duitse en Italiaanse auto’s blokkeren. JLR heeft daarnaast rechtszaken aangespannen in twee staten, om financiële compensatie voor de vermeende patentinbreuk te zien. Volgens ANE heeft VAG nog niet gereageerd over de kwestie. Het is niet duidelijk of JLR ook in andere landen de import en verkoop van VAG SUV’s wil stoppen.

Afbeelding: Lamborghini Urus van @Joosstra, via Autojunk.nl.