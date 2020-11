Dit is waarom Maybach S-Klasse met V12 (nog) niet bevestigt - Autoblog.nl

Daimler heeft nog niks gezegd over de Maybach S-Klasse met V12, nu leggen de Duitsers uit waarom dat zo is.

Al sinds begin jaren negentig is het zo; kies je de meest luxe uitgevoerde Mercedes S-Klasse, dan hoort er een V12 onder die motorkap te zitten. Toch is de W223 S-Klasse daar tot nu toe een uitzondering op. We wisten al dat de ‘reguliere’ S-Klasse de twaalfcilinder niet zou krijgen, maar daar zou de Maybach een uitzondering op worden. Toch repte Mercedes bij de onthulling van de Maybach S-Klassse met geen woord over die V12. Om uit te vogelen hoe de vork in de steel zit, sprak de BNR Nationale Autoshow met Koert Groeneveld, Head of Global Product and Technology Communications bij Daimler.

Volgens Groeneveld is het een lastig verhaal, dat alles te maken heeft met Europese regelgeving. De Maybach S-Klasse met V12 is namelijk nog niet gecertificeerd. En die certificering is nodig, voordat Mercedes de S-Klasse met V12 mag aanbieden en er reclame voor mag maken. Met andere woorden: officieel mag Daimler nog niet zeggen dat die S-Klasse een V12 gaat krijgen.

Tegelijkertijd zegt Groeneveld dat Mercedes voor de Maybach S-Klasse ‘het meest exclusieve en luxueuze dat mogelijk is wil aanbieden’. “En een V12 hoort daar ook bij.” Die Maybach S-Klasse met V12 gaat er dus sowieso gewoon komen, alleen mag Mercedes het nog niet officieel zeggen. Overigens zou het zomaar eens kunnen dat dit de laatste Maybach S-Klasse met V12 zal zijn. Net als zoveel andere autofabrikanten heeft Mercedes een klimaatneutraal doel, per 2039 moet het Daimler-gamma CO2-neutraal zijn. Voor die tijd wil Maybach al elektrische auto’s leveren, hintte Groeneveld. Maar wanneer en welk model? Die details wilde hij nog niet delen.

