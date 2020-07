JMS M2 Competition is verrassend ingetogen

De JMS M2 Competition is opvallend en bescheiden tegelijkertijd.

Een van de leukste auto’s voor petrolheads op dit moment is de BMW M2 Competition. Het is zo’n auto die precies alles goede hokjes aanvinkt. Achterwielaandrijving, niet te groot, niet te zwaar, veel vermogen en enigszins bereikbaar. We weten het: dat laatste is heel erg relatief.

BMW M2

Nu is de BMW M2 Competition van huis uit een auto waar je eigenlijk niets aan hoeft te doen. Misschien een BMW M Driver’s Package en een paar opties en je hebt de ideale auto voor als je de hot hatch ontgroeid bent. Vanwege de populariteit zijn er voldoende tuners die interessante upgrades aanbieden. Bij bedrijven AC Schnitzer, Mannhart en Dähler kun je terecht voor verbeterde hardware en software. Vandaag hebben we een heel erg opvallende M2 Competition, namelijk van JMS Fahrzeugteile.

JMS M2 Competition

Het meest opvallende aan de JMS M2 Competition is het uiterlijk. De auto is voorzien van een zeer extroverte wrap van de firma Schwabenfolia (wat klinken die namen toch allemaal heerlijk Duits!). Het is een soort combinatie tussen de wraps van Peugeot, de Jeff Koons livery op de E92 M3 raceauto en de natte droom van elke stagiair Grafische Vormgeving.

Barracuda Project 3.0

Hoogtepuntje van deze JMS M2 Competition zijn de wielen. Het zijn namelijk Project 3.0 velgen van Barracuda. De wielen komen uit de ultralight series. Er is gebruik gemaakt van flowforming-technologie, wat kort gezegd het midden houdt tussen smeden en gieten. De velgen zijn voor 8,5Jx20 aan de voorzijde en 10Jx20 aan de achterzijde. De velgen wegen ongeveer 12 kilogram per stuk.

KW Variant 3

Om de enorme velgen liggen Continental Sport Contact 6 banden. Aan de voorzijde zijn ze 245/30 R20 groot, aan de achterzijde zelfs 265/30 R20. Om de wegligging verder te verbeteren, is er een KW Variant 3 schroefset gemonteerd. In dit geval is de auto voor 35 mm lager dan voorheen, achter zakte de JMS M2 Competition met 30 mm. Uiteraard kun je dit aanpassen: het is immers een schroefset.

Ingetogen

Om de S55B30 motor lekkerder te laten klinken, is de auto voorzien van een sportuitlaatsysteem van Eisenmann. Zoals je kunt horen in de video klinkt de JMS M2 Competition nog lekkerder. Het meest opvallende is echter dat de auto niet is opgevoerd. Zo ingetogen hebben we een tuner nog nooit gezien. De zescilinder lijnmotor is in feite een terug-getunede M4-motor. Het is relatief eenvoudig om meer vermogen uit het blok te halen. Gelukkig zijn daar nog veel aanbieders voor.

Zo klinkt de JMS M2 Competition met Eisenman uitlaat:

Alle onderdelen zijn per direct leverbaar.