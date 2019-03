AC Schnitzer 500 pk BMW M2 Competition: rijtest en video

Is 500 pk te veel of precies genoeg in de M2?

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Toen BMW de M2 lanceerde, waren we helemaal in de gloria. Een compacte koets en 370 pk, dat is genoeg. Natuurlijk er zijn altijd mensen die meer willen en het kriebelde een klein beetje dat de M2 geen “echt” BMW M blok had. Dat laatste loste BMW op met de M2 Competition, die nog dichter tegen de M4 aankroop qua hardware. Het N55 blok (wat wordt gebruikt van X3 tot 7-serie) werd geloosd en in het vooronder kwam het glorieuze S55 blok. In plaats van een enkele turbo bij de N55 heeft het drie liter zes-in-lijn blok S55 er nu twee stuks en de toerenbegrenzer ligt veel hoger op 7.600 toeren per minuut. Serieuze(re) hardware dus, gecomplementeerd met de koeling van de M4 Competition. Met 410 pk en 550 Nm aan koppels is de M2C serieus snel en weer dacht ik: zo is het genoeg.

En die 410 pk was ook genoeg, tot ik me in Echt meldde. Bij BMW dealer de Maassche stond dit oranje monster op ons te wachten. De uiterlijke aanpassingen zijn (bij iedere tuner) altijd een punt van discussie, maar de ervaringen met de onderhuidse aanpassingen van AC Schnitzer zijn meer dan positief. Na een koffietje en een gesprek in een mengeling van Duits, Nederlands en Engels, trok ik twee conclusies: ik moet misschien toch eens mijn Duits oppoetsen, ik heb notabene een Duitse schoonzus. De tweede gevolgtrekking was dat het misschien lijkt alsof Nederland geen grote markt is voor veredelaars zoals AC Schnitzer, maar niets is minder waar. De vraag is er zeker, wellicht ook geholpen door een troef die AC Schnitzer over andere partijen heeft: ze bieden 3 jaar garantie op de motorupgrade.

Zou bijna zeggen dat de standaard upgrade voor zo’n beetje iedere auto het onderstel is: het maakt niet zo veel uit wat voor auto het is, het onderstel kan altijd lager. Bij een heerlijke Duitse gecamoufleerde drempel zou ik erachter komen dat het meevalt qua bodemvrijheid en dat de frontsplitter best stevig is en goed vast zit.

De 500 pk M2 Competition

Voor we op de andere aanpassingen in gaan, eerst maar eens de niet onbelangrijke motorische upgrade. Als we eerlijk zijn is een 2-serie met meer dan 200+ pk al een upgrade ten opzichte van het dagelijks vervoer, de 340 pk van de M240i is al aardig gek, de M2 met 370 pk over the top en 410 pk in de M2 Competition waanzinnig. En dan komt AC Schnitzer met 500+ pk.

AC Schnitzer transformeert de M2 Competition tot een machine waar je eerst even intern overlegt voor je vol gas gaat geven. Begrijp me niet verkeerd: de grip is prima, tractie bochten uit ook, maar 500 pk en 650 Nm koppel op alleen achterwielen loslaten is heftig. Bovendien is de AC Schnitzer M2 Compeition dusdanig snel dat je ook echt na moeten denken over het punt waarop je weer gaat remmen.

De sprint naar de 100 doet de standaard M2 Competition met DCT in 4,2 seconden, dus het is aannemelijk dat ACS2 Sport het in minder dan 4 tellen doet. Met een verwijderde begrenzer is de magische 300 km/u ook nog eens te beslechten. Het is allemaal leuke borrelpraat, maar nog indrukwekkender zijn de tussenacceleraties van de AC Schnitzer M2 Competition.

De ontwikkeling van de motorupgrade en sportuitlaat zijn met de laatste milieu-eisen weer een stuk ingewikkelder geworden. Net als vele andere auto’s heeft de M2 Competition nu een benzine-partikelfilter gekregen. De makkelijkste manier om dan toch aanpassingen te doen is om die te verwijderen en uit de software te schrijven, net als ook wel bij roetfilters van diesels gebeurd. Het is lekker quick and dirty, want schadelijke stoffen uit de uitlaat nemen dan uiteraard ook toe. Wellicht al bekend, maar om in Duitsland (legaal) rond te rijden met een aangepaste auto, moeten alle aanpassingen gekeurd worden door de TUV. Dat is een kostbare zaak en verwijderen van filters zal dan leiden tot afkeuren, vandaar dat niet iedere tuner dit doet. Een goedkeuring van de TUV en het geven van garantie zijn tekenen dat AC Schnitzer de ontwikkeling van motorische upgrades heel serieus neemt en achter het product staat.

Uiterlijk

Voor AC Schnitzer begrippen is de AC2 Sport nog relatief subtiel, hoewel de kleur Valencia oranje er natuurlijk wel lekker uitspringt. Of wellicht is het door de oranje kleur dat de aanpassingen subtieler overkomen, who knows? Het hele pakket van AC Schnitzer omvat onder meer een front splitter, die vrij goed tegen drempels kan, sideskirts, een diffuser achter van carbon en een tweetal achterspoilers. Als je scherp bent, dan is het misschien al opgevallen dat de wielen aan de passagiers- en bestuurszijde verschillend zijn. Aan de passagierskant zit het wiel AC1, aan de bestuurderszijde AC3 en beiden zijn gesmede 20 inch grote lichtmetalen wielen die slechts 10 kg wegen.

Een verlaagde auto met 20” jetsers is een recept voor niersteen vergruizend weggedrag, maar dat valt gelukkig erg mee. Het is bizar hoe uitgebalanceerd de goede aftermarket onderstellen zijn, er zit een initiële soepelheid in, goede demping die progressief is en hoe AC Schnitzer het implementeert is het ook nog niet te laag. De balans van de M2 wordt er nog beter op. Op het gas wil de M2 met 500 pk natuurlijk graag de kont om gooien, maar ook op pure gewichtsverplaatsing wil de de ACS2 Sport lekker roteren om de as. Op hogere snelheden is die neiging een mooie waarschuwing dat je de natuurwetten aan het tarten bent, zonder dat de AC Schnitzer M2 meteen je kop eraf probeert te bijten.

Het hele pakket aan aanpassingen transformeert de M2 Competition van een hele goede tot een waanzinnig competente auto. Jammer van de nieuwprijs van 110k in Nederland voor de M2 Competition, aan de andere kant maakt dat de circa 10-20k die je nog bij AC Schnitzer stuk kan slaan procentueel minder hard aankomen. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. De ACS2 Sport kan ieder geval de Autoblog stempel van goedkeuring wegdragen. Filmpje!