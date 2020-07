Driemaal een briljante hot hatch op een rij

We nemen driemaal een briljante hot hatch onder loep.

Een van de leukste autotypes is de hete hatchback. De reden is heel erg simpel. Je hebt een relatief eenvoudige en praktische hatchback. Een auto die je overal kan parkeren, waarin er een paar familieleden vervoerd kunnen worden en waarmee je ook nog naar je werk toe kunt rijden.

Grootst mogelijke lol

Aan de andere kant kun je er de grootst mogelijke lol mee beleven. Zowel op het circuit als op de openbare weg. Het leuke is dat je niet meteen je rijbewijs kwijt bent als je geïnspireerd raakt door de directe besturing, capabele weggedrag of het motorgeluid. In tegenstelling tot een Audi RS of BMW M ben je niet meteen hoogst illegaal bezig.

Briljante Hot Hatch

De Hot Hatches die het meest bijzonder zijn, zijn de Renault Sport modellen. In vergelijking met veel andere hete hatchbacks is er meer aandacht besteed aan het onderstel, dan aan de folder. Zeker als je kiest voor een Renault Sport met Cup-chassis.

Voor dit lijstje zijn we specifiek gaan zoeken naar de goedkoopste Renault Sport mét Cup-chassis. Wat betaal je daar nu eigenlijk voor?

Renault Twingo Renault Sport 133 Cup

€ 4.250

2009

151.000 km

Het grote genieten in een briljante hot hatchback begint al vanaf iets meer dan 4 mille. De Renault Twingo Renault Sport is geen Autobahn stormer, maar 133 pk uit een 1.6 zonder turbo is wel uiterst vermakelijk. Je zult namelijk flink moeten trappen om dat vermogen eruit te kunnen halen. Omdat de auto zo licht is en een atmosferische motor een directe gasrespons heeft, voelt het meer connected en spectaculairder aan dat dat het eruit ziet. Met het Cup-chassis wordt de auto iets oncomfortabeler, maar nog veel scherper. Sturen is gáán. De advertentie check je hier.

Renault Clio Renault Sport 200 Cup

€ 9.500

2010

137.198 km

Misschien wel de laatste ‘old-school’ briljante hot hatch is de Renault Clio Renault Sport 200. Dat zie je ook aan de gebruikte prijzen, want de afschrijving lijkt zijn meeste werk gedaan te hebben. Sterker nog, de nieuwere Clio R.S. met automaat en turbo (dubbel meh) is ook voor dit bedrag te vinden. Dit exemplaar heeft een atmosferische tweeliter viercilinder met 203 pk. Misschien nog wel zeldzamer is de transmissie: een zesbak met zéér korte verzetten. Ziet het als een compacte, voorwielaangedreven 911 GT3 light. Ze zijn zó leuk. De advertentie kun je hier bekijken.

Renault Mégane Renault Sport 250 Cup

€ 10.990

2010

192.498

Bij deze hebben we iets gesmokkeld. Je kunt namelijk ook een Mégane RS van de voorgaande vinden met het cup chassis. Maar we gaan voor de derde generatie, dat is namelijk een leukere, betrouwbaardere en briljante hot hatch. Het is namelijk een van de meest zuivere rij-ijzers die je kunt kopen voor het geld. Ja, het interieur is niet van Golf-niveau en je kunt er niet mee patsen als een A-Klasse met AMG pakketje en A45 stickers. Maar je kan er wel uitstekend mee uit de voeten op de Nordschleife, waar geoefende bestuurders in Mégane’s het Porsches erg lastig maken. In dit geval betreft het een Mégane uit 2010 met de 2.0 turbomotor met 250 pk. Dankzij het cup-chassis en sperdifferentieel raak je het ook nog eenvoudig kwijt. Bekijk hier de advertentie.

