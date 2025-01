Joe Rogan neemt een überdikke Tesla in ontvangst

Joe Rogan heeft geen last van Tesla-schaamte. Integendeel…

Wij van Autoblog hebben natuurlijk een razend populaire podcast, maar we moeten toch onze meerdere erkennen in Joe Rogan, de koning van de podcasts. Rogan heeft altijd spraakmakende gasten, waaronder Elon Musk. Die verscheen in 2019 voor het eerst in de podcast en Rogan was toen zo onder de indruk dat hij zelf meteen een Tesla kocht.

Dat was een Model S P100D. Nu heeft hij een Tesla in ontvangst genomen die nog veel dikker is: een Model S Plaid, die volledig onder handen is genomen door Unplugged Performance. Het resultaat is een unieke Tesla.

De Model S is om te beginnen voorzien van een carbon widebody. Dit zijn geen losse wielkasten die op de auto gepopnageld zijn, maar compleet nieuwe carrosseriedelen. De bouwkwaliteit sluit perfect aan op die van Tesla, want we zien panelgaps waar je u tegen zegt.

De matwitte kleur lijkt een wrap, maar dit is een speciale witte lak met daaroverheen matte PPF-folie. Een aantal delen zijn uitgevoerd in naakt carbon. Omdat Joe Rogan de auto als daily gebruikt en de wegen in Texas niet overal biljartlakens zijn is een splitter achterwege gelaten.

De auto is verder voorzien van nieuwe carbon-keramische remmen. Over extra vermogen hoeven we het natuurlijk niet te hebben. 1.020 pk is al idioot veel en elektrische tuning is sowieso niet echt een ding. Het interieur is ook nog aangepast: dit is opnieuw bekleed met geperforeerd vegan leer en alcantara.

Overigens rijdt Joe Rogan alleen Tesla omdat hij een Musk-fanboy is, niet uit principiële of financiële overwegingen. Zijn verdere wagenpark bestaat namelijk uit dikke musclecars en sportwagens, waaronder een 997 GT3 RS.

Foto’s: Unplugged Performance