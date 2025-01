Koop de laatste der Mohikanen op Marktplaats

Nieuw is ‘ie niet meer te koop, maar dit exemplaar is nog aardig vers.

De compacte roadster is nog niet dood, dankzij BMW en Mazda, maar bij Mercedes wel. Na drie generaties SLK gooide Mercedes de handdoek in de ring. Gezien de verkoopcijfers is dat begrijpelijk, maar toch jammer.

Op Marktplaats kun je nu de laatste der Mohikanen kopen: de SLC Final Edition. De SLK sleet zijn laatste dagen onder de naam SLC. Dit was geen nieuw model, maar een facelift van de R172 SLK. De neus is ietwat geforceerd, maar het kontje is wel gewoon heel lekker.

Dit exemplaar op Marktplaat is de Final Edition, waarmee Mercedes afscheid nam van de SLC (en dus ook de SLK). De Final Edition wordt gekenmerkt door de kleur Sun Yellow, hoewel je ook saaie kleuren kon kiezen. De kleur is een verwijzing naar de gele kleur die je op de allereerste SLK kon krijgen.

De Final Edition was te krijgen met alle motoren. Helaas is dit niet de dikste variant. Het betreft een eenvoudige SLC 200 met 184 pk. Prima om een beetje te cruisen, maar de looks zijn spectaculairder dan het vermogen. Overigens was er van de SLC maar één variant met meer dan vier cilinders: de SLC 43 met V6.

Met een SLC heb je wel wat bijzonders, want deze generatie zie je maar zelden rijden. En in deze kleur is het gewoon een flitsende verschijning. Je moet er wel diep voor in de buidel tasten. Deze auto uit 2019 met 10.188 kilometer op de klok staat op Markplaats voor €41.950.