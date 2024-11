Tesla Selfe Serve: proefrit maken zonder verkoper

Tesla brengt Self Serve naar Nederland. Proefrijden zonder tussenkomst van een medewerker.

Kijken bij een nieuwe auto, dan wil je natuurlijk ook even proefrijden. Dan moet je de verkoper lief aankijken, die gaat vervolgens de groene platen pakken. Jij wachten. Tesla maakt het gehele proces een stuk makkelijkre met Self Serve.

De naam zegt het al. Zelfbediening! Met Self Serve kun je zelfstandig een proefrit ondernemen met een Model 3 of een Model Y. Via de Tesla-app is een afspraak in te plannen en krijg je volledig toegang tot de auto.

Het boeken van een Self Serve-testrit is te doen op een aantal locaties in Nederland. De proefritmethode werd al eerder uitgerold in andere landen en is vanaf heden beschikbaar in ons land.

Na het maken van een online afspraak staat de auto op locatie voor je klaar. Je krijgt 30 minuten de tijd om een proefrit te maken. Alleen jij, de maker van de afspraak, mag rijden in de auto. Het is wel toegestaan passagiers mee te nemen. Uiteraard is een geldig rijbewijs een vereiste. Ook moet je een Tesla-account aanmaken om een afspraak te kunnen maken.

Bij aankomst op de locatie kun je via de Tesla-app aangeven dat je bent gearriveerd. Vervolgens kun je in de app zien welke auto je toegewezen is voor de proefrit. Mocht je de auto nou niet kunnen vinden dan is het mogelijk om via de app de auto te laten claxonneren. Ook gaan de lampen dan branden.

Het gehele proces is aangewezen op je eigen zelfstandigheid. Als je voor de eerste keer gaat proefrijden in een Tesla is het wellicht een wat minder handige optie. Er is immers niemand aanwezig om je uit te leggen hoe alles werkt. Toch zonde van je 30 minuut durende proefrit als je eerst 10 minuten nodig hebt om de auto uit te vogelen.

Een aanrader is om de gebruikershandleiding van tevoren online door te nemen en eventueel wat filmpjes te kijken op het internet. Zo heb je alvast een idee wat je kunt verwachten van een Tesla, mocht je de auto echt nog nooit meegemaakt hebben.

Is dan echt alles online zonder tussenkomst van een mens? Bijna. Voorafgaand aan de afspraak neemt een medewerker van Tesla contact met je op om te afspraak te bevestigen en om details met je door te nemen.