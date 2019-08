Jongeman wil geen BMW, kiepert hem in de rivier

Dat probleem heb ik nou nooit.

Er zijn van die filmpjes of verhalen die je echt laten denken wat er mis is met sommige mensen. Zoals een vreemd verhaal uit India. Een jonge man, leeftijd onbekend, kreeg van zijn ouders een tof presentje. Nee, geen nieuw spel voor zijn Xbox of een speelgoedauto, zoals wij stervelingen, maar een heuse BMW. Bij de meeste mensen als dat gebeurt, geef je je ouders een dikke knuffel en kus, accepteer je dat zij de beste mensen ter wereld zijn en kan je op een hoger niveau de eindbaas spelen in je dikke Beierse bak. Alleen is dat deel één van waar het mis gaat met de jongeman in kwestie, die, als we het even makkelijk mogen formuleren, ietwat over het paard getild is.

In India is een BMW helemaal niet het hoogst haalbare. Dat is spul uit eigen land. Nu associeer je Tata misschien niet zo snel met andere dingen dan kleine stadsauto’s, maar sinds een jaar of tien is dit Indiase bedrijf de eigenaar van Jaguar Land Rover. Vandaar dat de rijkeluiszoon in kwestie eigenlijk een Jaaaag wilde, want die kost 5 miljoen roepies. De BMW in kwestie kost slechts 3,5 miljoen roepies. Gezien de omgerekende bedragen van ongeveer 63.000 euro voor de Jag tegenover 44.000 euro voor de BMW, vroeg hij vermoedelijk een Jaguar XF of XE S en kreeg een BMW 3 Serie. Nee, die BMW dwingt geen gezag af. Waardeloze auto, wat een waardeloos cadeau.

Tot zo ver niks wat er niet op die achterlijke sweet sixteen partijtjes in de US of A gebeurt. Wat het verhaal echt bizar maakt is dat de jongen niet besloot om de stank voor dank van zijn ouders te tolereren. Dan maar met een beetje tegenzin plaatsnemen op een lederen zetel met stoelverwarming. Of, ook ondankbaar maar gezien de situatie begrijpelijk, verkoop de BMW en koop lekker zelf een Jag. Kan allemaal. Maar als je eenmaal bezig bent met jezelf neerzetten als een clown, dan moet je ook all the way gaan. De jongen lost zijn enorme probleem op door de BMW in de rivier te gooien. Zo blijkt uit beelden die op verschillende sociale media verschijnen.

Zo krijgt stank voor dank een hele nieuwe betekenis. Mijn zoon had in deze situatie een oorvijg van jewelste gekregen. Maar goed, ik ben geen multimiljonair dus misschien is dit heel normaal. (via BBC)

Image-credit: een soortgelijke BMW 3 Serie (M3) in Oosterse sferen, via Autojunk.

Met dank aan Robert voor de tip!