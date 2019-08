Brengt de Glick klassieke Alfa Romeo’s tot leven?

De DeTomaso-hater pakt door.

James Glickenhaus blijft zijn queeste naar relevantie in de autowereld onverwijld doorzetten. Onlangs liet hij nog zijn Ferrari 512S Modulo affikken en daarna brandde hij de nieuwe DeTomaso P72 tot op het bot af. Ondertussen was James’ Scuderia wederom actief op de ‘Ring met de SCG003C, die voor de laatste keer meedeed aan de race.

Maar nu we het toch hebben over die laatste deelname: zit er eigenlijk nog wel toekomst in de Scuderia Cameron Glickenhaus, of zijn de vijftien minuten fame voor het Amerikaanse benzinehoofd bijna over? Recentelijk hebben we gevoelsmatig namelijk vooral concepts gezien waar vervolgens nooit meer iets tastbaars van vernomen werd, zoals de SCG004 en SCG006.

Wel, volgens de Facebook-pagina van de Glick himself gaat het natuurlijk prima met de plannen. Het doel is nog steeds volgend jaar gewoon weer aan de start te verschijnen op de ‘Ring met de SCG004. Daarnaast wordt er druk gewerkt aan de SCG Boot, waarmee Glickenhaus hoopt grote hoogtes te bereiken. Als klapper op de vuurpijl is er ook nog een nieuw teasertje, dat je boven dit artikel afgebeeld ziet.

Op het beeld zien we het achtersteven van een sportieve blepper. In het oog springen het ‘F1-remlicht’, de twee knalpijpen (die broem broem geluidjes suggereren), de ronde lampen, maar met name toch de bizarre ‘vinnen’ met LEDs. Deze zijn naar verluidt een verwijzing naar een aantal waanzinnige concepts van Alfa Romeo uit de jaren ’50. Toen ontstonden namelijk de BAT 5, BAT 7 en BAT 9, waarbij BAT stond voor Berlinetta Aerodynamica Tecnica. En dan denk je misschien, zonder windtunnel zullen ze stiekem wel totaal niet gewerkt hebben. Maar dan heb je het mis, want onderstaande BAT 7 had een Cw-waarde van 0.19. Ongeveer hetzelfde als een Volkswagen XL-1 dus…

De creatie van Glickenhaus zal daar vast niet in de buurt komen, omdat de swek-waarde dezer dagen veel belangrijker is dan de Cw-waarde. Blijft de vraag over: zou een reïncarnatie van deze Alfa’s uit het verleden gewenst zijn, of zit je niet te wachten op zo’n potsierlijk hommage?