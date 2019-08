Toyota tilt veiligheid naar een hoger plan

Naar eigen zeggen van de Japanners.

Auto’s zitten tegenwoordig vol met handige veiligheidshulpjes die ervoor zorgen dat er bijna niks meer fout kan gaan. Toch zijn er ook auto’s die ondanks dat ze vol zitten met de laatste features, toch nog af en toe een missertje maken. Toyota kijkt en huivert hoe in thuisland Japan mensen nog steeds ongelukken gebeuren, waar soms doden bij te betreuren vallen, door kleine fouten.

Eén van de oorzaken is het door de war halen van pedalen. Iets wat kennelijk vaak gebeurt, helemaal onder de ouderen. Zo kan het gebeuren dat een auto spontaan accelereert, zonder dat dat de bedoeling was. Nou zijn er wel systemen als City Braking en radargestuurde cruise control, bedoeld om dergelijke slippers te voorkomen. Maar stel dat een voetganger, nog niet gedetecteerd door de radars, wil oversteken. Dan kan accelereren ineens levensgevaarlijk zijn.

Toyota gaat het aanpakken door een systeem in te bouwen wat ervoor zorgt dat het gaspedaal blokkeert als hij plotseling te hard wordt ingetrapt. Zo zullen dit soort missertjes voorkomen worden. Het systeem gaat als eerste uitgerold worden op de Prius en de Aqua, twee auto’s die populair zijn onder de oudjes. Mochten meer mensen oren hebben naar het systeem, dan kan het voor een redelijk bedrag ook later ingebouwd worden. Al deze plannen zijn deel van een voorstel van de Japanse overheid, die heeft onderzocht dat het vergissen in pedalen oorzaak is van 11 procent van de dodelijke ongelukken bij ouderen. (via Yomiuri/The Japan News)