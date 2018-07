De goedkoopste auto ter wereld is niet meer

Het was toch huilen met de pet op.

Het is een beetje de Royston Drenthe onder de auto’s, de Tata Nano. Dit moest de goedkoopste auto ter wereld worden. Dat is op zich niet zo moeilijk, vraag (heel) erg weinig voor een auto je haalt de titel binnen. Echter, van de Tata Nano werd meer verwacht. Het kon niet anders of dit moest wel een verkoophit worden. De vergelijkingen met de T-Ford, Fiat 500 en Kever werden snel gemaakt. Dit kon weleens een auto worden die legendarisch kon worden door een complete natie mobiel kon maken.

Het is heel anders gelopen. Men was vergeten dat je natuurlijk ook gewoon een tweedehands Hindustan Ambassador kan kopen voor minder geld. Die auto was nog goedkoper om te onderhouden, daar je onderdelen bij de lokale slager kon afhalen. Het slechte nieuws voor de Nano bleef zich opstapelen waardoor er telkens wat gewijzigd moet worden aan de Nano of diens productielijn. Nu hebben we al een tijdje niets gehoord van Tata in het algemeen en de Nano in het bijzonder, maar volgens de India Economic Times is het dan nu eindelijk afgelopen met de goedkoopste auto ter wereld.

Sinds de komst van het kleine autootje van Tata, werd de Nano geteisterd door slecht nieuws. De auto zou in de brand kunnen vliegen, de auto was gevaarlijk langzaam, extreem oncomfortabel en was bizar onveilig. Zelfs jullie aller @Dizono, toch de beschermheilige der obscure automobielen, had er geen goed woord voor over.

Vorig jaar juni waren de productiecijfers veel te laag, toen werden er 275 stuks van die gemotoriseerde vuilcontainers verkocht. In juni van 2018 slechts één exemplaar. 1! De grootste fout die Tata gemaakt heeft was te denken dat mensen die goedkoopste auto ter wereld wilden hebben, dat was een misvatting. Men wilde zoveel mogelijk waar voor hun geld. Vandaar dat merken als Maruti-Suzuki en Hyundai uitstekend scoren in het land van de Taj Mahal.