Joris: Liefhebbersauto's die weinig meer gaan afschrijven - Autoblog.nl

Na alle keyboardwarriors is het nu tijd voor iemand die zelf in ‘de handel’ zit, Joris Roozen deelt zijn ‘investeringstips’ voor liefhebbersauto’s die weinig afschrijven met ons.

Joris is een van de oprichters van The Collectables en dus dagelijks bezig met de prijzen van liefhebbersauto’s. Dus na enig aandringen kwam hij met een aantal auto’s waarvan hij denkt dat ze qua afschrijving de komende tijd niet gaan tegenvallen. Hieronder zijn uiteenzetting!

Een kleine spoiler voordat we beginnen. Deze rubriek moet misschien omgedoopt worden naar ‘auto’s waar je BIJNA niet meer op afschrijft’. De tijd van blind investeren in auto’s is voorbij. Het is jarenlang poppenkast geweest, als er maar Porsche op stond dan werd het meer waard. Dat is al een tijdje niet meer zo.

Verstandige mensen denken na, we pompen momenteel miljarden in de economie om de boel overeind te houden, dat geeft onzekerheid.

Wel is er een groep mensen die nog steeds wat te besteden heeft maar niet op vakantie kan, niet uit eten, geen dagje weg. Bovendien betaal je op de bank rente over je gespaarde geld, dan geef je het liever uit toch? Alleen kan dat niet.

Dan koop je voor jezelf iets leuks. Wordt het meer waard? Zou leuk zijn. Schrijft het af? Ook prima, een weekje skiën kost hetzelfde en je hebt wel lol gehad.

We spreken nu dagelijks mensen die een auto als investering hebben gekocht, er niet in durfden te rijden en er nu achter komen dat de auto minder waard is. Dat is pas zonde.

Lol per euro

Maar een auto moet je in de eerste plaats kopen om van te genieten, dus kijk naar lol per euro. Houdt ‘ie z’n waarde of maak je zelfs een beetje winst, dan ben je spekkoper.

Historie blijft je achtervolgen. En afschrijving is vaak de duurste component van autorijden. Niet afschrijven begint bij goed inkopen. Dus koop de beste en betaal niet voor fratsen.

Koop dus altijd de best mogelijk auto, met aantoonbare historie (dus facturen, niet alleen stempels). Wacht desnoods even tot je die vindt en/of qua budget binnen bereik komt. Uiteindelijk is de duurste auto in onderhoud vaak de goedkoopste in aanschaf. En vice versa.

Een goede M3 dus net buiten bereik? Koop dan de beste Z4 Coupe die je kunt vinden, geniet en ruil ‘m tzt in op die M3.

Dan de ‘intrinsieke waarde’ van een auto. Hoeveel waar krijg je voor je geld als je ermee gaat rijden. Misschien liever een hele goede Clio Sport voor 10K dan een R5 Alpine voor het dubbele ‘omdat die verzamelwaardig’ is. Kunst hang je aan de muur, in een auto moet je rijden. Daarnaast als je op zoek bent naar liefhebbersauto’s die weinig afschrijven is het ook goed om te kijken naar absolute prijzen. Je loopt vaak meer risico op 10 dan op 20.000 euro, zoals in het Renault voorbeeld.

Generatie

Ik denk dat de auto’s van mijn generatie de beste kans maken nog te stijgen. Wij zijn de volgende generatie die de auto’s kunnen betalen die vroeger boven ons bed hingen. Dus eind jaren ’80 en later.

Daar gaan we, auto’s waarin je lol kunt hebben die (hopelijk) niet meer afschrijven.

Youngtimers (tot 100.000 km, originele staat, met aantoonbare historie)

Audi 80 Cabriolet Audi TT (1998, liefst zonder spoiler) Audi S8 (D2) Audi 200 Avant BMW Z3 & Z4 Coupe Jaguar XJR (X300) Lexus LS400 (1990) BMW E36 M3 Sedan Porsche 996 (4S of Turbo) Fiat Coupe 20V Turbo Nissan Sunny GTI-R Mazda MX-5 (NA – eerste generatie) Peugeot 405 MI 16 Peugeot 309 GTI Renault 5 of 25 Baccara Volvo 780

Liefhebbersauto’s in de categorie ‘Voor erbij 15 – 45K’

Ferrari Mondial Maserati 3200 GT Mazda RX-7 Smart Crossblade Corvette ZR-1 (1990) Lotus Omega Lotus Exige S1

Liefhebbersauto’s in de categorie’Doe eens gek’

Aston Martin Vanquish S (2004 – 2007) BMW E46 M3 CSL Ferrari 348 (zwart of wit) Ferrari 458 Italia Aston Martin Vantage V600 Le Mans Lamborghini Diablo

Ultiem

Toch die McLaren F1. Nu al krankzinnige bedragen, maar wordt alleen maar gekker.

En de Porsche Carrera GT is ook weer wat gezakt, koop ‘m nu het weer kan ;). Laat hieronder in de reacties jullie opmerkingen over mijn keuzes voor liefhebbersauto’s die weinig afschrijven maar horen.

