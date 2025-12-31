Koop deze bizarre Murciélago met achterwielaandrijving

Vierwielaandrijving is voor watjes!

Als je bent opgegroeid in de jaren ’00 is de kans groot dat de Murciélago een van je droomauto’s is. Het design van Luc Donckerwolke droogt bijzonder goed op, en die atmosferische V12 gaat natuurlijk nooit vervelen. Vandaag nemen we een heel bijzonder exemplaar onder de loep. Deze auto wordt binnenkort geveild in Parijs.

Deze Murciélago ziet eruit als een raceauto, en dat is het ook. Dit is namelijk een Murciélago R-GT GT1. Maar dan wel eentje met een kenteken. Deze racewagen is straatlegaal gemaakt door het Britse BBM Sport. Met deze auto is ook daadwerkelijk geracet: in 2009 pakte deze Murciélago de overwinning in de GT1-klasse van de Asian Le Mans Series.

Achterwielaandrijving

Deze auto is nu omgetoverd tot een unieke Murciélago voor de straat. Een van de unieke aspecten van deze auto is het feit dat ‘ie achterwielaandrijving heeft. Normaalgesproken heeft de Murciélago altijd vierwielaandrijving, ook de SV.

Verder heeft deze auto een sequentiële versnellingsbak en een grotendeels gestript interieur. Het gewicht weten we niet, maar deze auto zal ongetwijfeld een stuk lichter zijn dan een standaard Murciélago. Het exacte vermogen weten we ook niet, maar dat zal ergens rond de 600 pk liggen.

Sensationeel

Deze auto is waarschijnlijk bloedlink en sowieso sensationeel. Ook qua geluid: zo’n GT1 is nog een stuk luider dan een standaard Murciélago en veel geluidsisolatie zal er ook niet zijn. Reken erop dat horen en zien je vergaat, zowel in als buiten de auto.

Eerlijk is eerlijk: het is niet de mooiste Murciélago. De spoiler en de diffuser zijn ronduit lelijk, de uitlaat hangt scheef en van de matzwarte kleur zal ook niet ieders smaak zijn. Maar ergens past het ongepolijste uiterlijk wel bij het rauwe karakter van de auto.

Nog een leuk detail: deze Murciélago is in Nederlandse handen geweest, maar dat was nog voor de ombouw. De auto staat nu op Brits kenteken en zal eind januari geveild worden door RM Sotheby’s. Ze verwachten dat deze auto een stuk meer opbrengt dan een reguliere Murciélago: €650.000 tot €800.000.