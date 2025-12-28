Is dit de beste of vreemdste manier om 10 miljoen euro uit te geven?

Er is weer een veiling gesloten met een eindbod van 10 miljoen euro, maar wat heeft die persoon eigenlijk gekocht?

Als je geld wil investeren, is een auto kopen zo’n slecht idee nog niet. Het enige nadeel is dat niet helemaal kunnen weten wat wel en niet meer geld waard wordt, de reden is dat bepaalde auto’s wel of niet meer geld waard worden. Zelfs recente auto’s waar er maar een handjevol van zijn, zijn niet belachelijk veel meer waard dan hun nieuwprijs. En de relatief niet-gelimiteerde Ferrari F40 met ruim 1.300 stuks blijft maar stijgen. En ook al zijn die wel veel beperkter gebouwd: wat te denken van een Ferrari 250 of McLaren F1? Daar heeft men miljoenen voor over.

Beste of vreemdste manier om 10 miljoen euro uit te geven

Er is door RM Sotheby’s weer eens met de hamer geslagen toen iemand een bedrag met acht cijfers bood. Diegene heeft echter geen McLaren F1, of Ferrari F40/F50 of iets in die richting gekocht. Als je een klein beetje een sceptische blik hebt, heeft die persoon zelfs ietwat gebakken lucht gekocht. Wat er namelijk geveild is: de F1-auto van McLaren van 2026.

Echte F1-auto

McLaren is dit jaar de winnaar van de coureurs- en constructeurstitel, dus is iedereen benieuwd of ze de sterk veranderde nieuwe regels van 2026 ook naar hun hand kunnen zetten. Maar in ieder geval wordt de 2026-auto de auto van de regerend kampioen, met de auto van Norris die zelfs nummer één gaat dragen. En als McLaren hun sterke jaar 2025 kan doorzetten, heb je met de auto van 2026 wellicht nu al de auto van een wereldkampioen in handen. Op zich wel wat waard. De koper mag zelf kiezen of hij/zij het chassis van Lando Norris of Oscar Piastri wil en het wordt in theorie geen schone schijn: er ligt gewoon dezelfde motor als een ‘echte’ F1-auto achterin.

Vooruit lopen op de zaken

Waar het een beetje vreemd wordt: de auto van McLaren van 2026 bestaat nog helemaal niet. Tenminste, hij zal bijna af zijn, maar de officiële presentatie is pas begin komend jaar. En 10 miljoen euro betalen voor een auto voordat hij überhaupt bestaat klinkt dan cool, maar je mag hem pas ontvangen in 2028. Twee jaar nadat de auto zijn races heeft gereden. En wat nou als McLaren net als Mercedes aan het begin van 2022 als gedoodverfde favoriet gokt en verliest met de nieuwe regels? Dan heb je geen hele memorabele auto als koper van de F1-auto. Overigens krijg je wel een fysieke tegemoetkoming tot je de echte auto mag ontvangen: je krijgt alvast een showauto van het seizoen 2025 totdat de echte 2026-auto arriveert in 2028.

Een unieke kans om een échte F1-auto van een aankomend seizoen te bezitten: dat is nog nooit eerder gebeurd. Toch is het verschil tussen ‘een mooie kans’ en ‘legendarisch’ nog open voor interpretatie en zelfs dan moet je nog een extra jaar wachten tot je hem daadwerkelijk hebt, waarmee dat ‘aankomend’ wel een beetje dubbel voelt. Wel koop je het recht om als VIP behandeld te worden door McLaren en mag je twee Grand Prix’s bijwonen, alsook vanuit de McLaren-paddock de 24 uur van Le Mans én de Indianapolis 500 meemaken. Ook een uitnodiging naar het hoofdkwartier in Woking mocht er vanaf. En iemand vond dit alles dus 11.480.000 dollar waard, omgerekend 9.750.000 euro.