Deze BMW wordt gegarandeerd meer waard

Alstublieft, gratis investeringsadvies! Doe er je voordeel mee.

Achteraf is het altijd makkelijk praten. Als je 10 jaar geleden een Carrera GT had gekocht had je nu een miljoen winst kunnen maken (inflatie daargelaten). De kunst is natuurlijk om vooruit te kijken. Bij welke auto’s zeggen we in de nabije toekomst: had ik die toen maar gekocht…?

Wij durven het wel aan: de BMW M1 is er eentje. Een iconische auto uit de late jaren ’70, ontworpen door Giorgetto Giugiaro. Het is tot op de dag van vandaag de enige supercar die BMW gebouwd heeft, het eerste M-model ooit en er zijn er maar 453 van gemaakt. Kortom: deze auto heeft alles in zich om een gewild collector’s item te worden.

Waarde

Is de M1 dat nog niet dan? Nou, ze zijn op dit moment nog verrassend ‘goedkoop’. RM Sotheby’s gaat binnenkort dit blauwe exemplaar veilen en ze verwachten een opbrengst van €470.000 tot €550.000. Natuurlijk, dat is niet niks, maar je moet even bedenken dat een F40 tegenwoordig €2,5 miljoen kost. Overigens is de M1 al in waarde aan het stijgen, een jaar of 10 geleden gingen ze voor circa €350.000.

De BMW M1 is een Duitse auto, maar wel eentje met veel Italiaans DNA. De auto is niet alleen ontworpen door Giugiaro, Lamborghini heeft ook geholpen bij de ontwikkeling. Bovendien werd de auto grotendeels gebouwd in Italië, door Italdesign. Alleen de motor – een 3,5 liter zes-in-lijn – werd in Duitsland gebouwd en gemonteerd.

Bijzondere historie

Dit specifieke exemplaar heeft ook nog een bijzondere historie. Deze auto werd nieuw geleverd aan niemand minder dan Roger Waters van Pink Floyd. Hij heeft de auto maar liefst 42 jaar in zijn bezit gehad. Niet dat hij er veel mee gereden heeft: er staat nog maar 15.600 kilometer op de teller.

Dit bijzondere stukje autohistorie kun je dus oppikken voor zo’n 5 ton, als de inschatting van RM Sotheby’s een beetje klopt. Terwijl deze auto echt de potentie heeft om over de miljoen te gaan. Wij zouden dus zeggen: dit is het moment om een BMW M1 te kopen!