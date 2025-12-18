Deze geveilde filmauto’s brachten serieus geld in het laatje

Het bezitten van een auto die echt op de beeldbuis te zien is geweest, blijkt mensen veel geld waard te zijn.

We hebben tweemaal geschreven over een veiling filmauto’s door Bonhams. Een enorme collectie, de allergrootste zelfs, met auto’s bekend van het witte doek ging onder de hamer. Inmiddels heeft de hamer geslagen op de te veilen auto’s en weten we hoe veel geld er is betaald. Spoiler alert: het is veel.

Filmauto’s geveild

Daar kunnen we meerdere conclusies uit trekken. Bijvoorbeeld dat filmauto’s uit Fast & Furious die geveild worden, gewild bleken. Maar ook dat iets meer nichefilms in de smaak vielen. Maar hetgeen dat het allermeest opvalt: de tekst ‘screen used’ is erg belangrijk. Er werden ook een hoop replica’s geveild, maar het echte werk leverde veruit het meeste op.

Resultaten

Goed, je hebt vast al even een virtueel rondje gemaakt door de te veilen items, dus wij pakten even de beste resultaten erbij. Ze spreken vrijwel allemaal voor zich qua waarom ze zo veel geld opleverden. Ook mooi: vrijwel alles werd aangeboden zonder reserve, dus het hoogste bod wint sowieso. Dat maakt de resultaten extra sappig.

Mitsubishi Lancer Evolution VII – 2 Fast 2 Furious

Om te beginnen met de klapper van de veiling. De auto die eigenlijk al de heldenauto was van de veiling. Een echte, in de film 2 Fast 2 Furious gebruikte, Mitsubishi Lancer Evo VII. Wat uiteraard helpt is dat dit de auto was van Brian O’Connor, het door Paul Walker vertoonde personage dat na Walker’s dood altijd een ereplekje in de serie heeft. De groene Lancer is dus echt in de film gebruikt en mocht daarom voor 291.200 euro een nieuwe eigenaar begroeten.

Dodge Charger R/T – Fast & Furious 7

Tegenover Paul Walker staat Vin Diesel, wiens personage Dom Toretto natuurlijk bekend staat om muscle cars. Specifiek de Dodge Charger uit 1969. We kennen allemaal die scène uit de allereerste Fast & Furious waar Dom en Brian door Los Angeles scheuren in respectievelijk een zwarte Dodge Charger en oranje Toyota Supra. Voor Fast & Furious 7, de laatste film met Paul Walker, werd er voor de welbekende afscheidsscène wederom een zwarte Charger gebruikt. Dat is deze auto, die dankzij deze belangrijke scène een heuse 190.400 euro opleverde.

Dodge Charger R/T – The Dukes of Hazzard

Nog een Charger en eentje die minstens even iconisch is voor film/serieliefhebbers. Het is natuurlijk General Lee, zoals de oranje Dodge Charger genoemd werd. Bekend vanwege zijn oranje lak, nummer 01 op de zijkant en grote Confederate Flag op het dak. Het compleet tegenovergestelde van Dom’s Charger, maar net zo’n heldenrol. Vandaar een verkoopprijs van 145.600 euro.

Dodge Charger R/T – Fast & Furious 7

Nog een Charger? Ja, die wil men dus écht graag hebben wanneer filmauto’s geveild worden. En het is wederom eentje uit Fast & Furious 7. Het actiegedeelte van die film begint namelijk met een scène waar de hoofdrolspelers met flink aangepaste auto’s uit een vliegtuig geparachuteerd worden. Dom’s keuze? Hoe kan het ook anders, een Dodge Charger. Maar dan flink opgehoogd, voorzien van enorme banden en twee reservewielen achterop. Om het actiegedeelte te onderstrepen, zitten de moddervegen er nog op. Vooral dus niet wassen als je degene bent die hem voor 134.400 euro heeft gekocht.

Ford Mustang Mach I – John Wick 2

Dan een film waar ondergetekende niet bekend mee is: John Wick. Of specifieker, het vervolg John Wick 2. Het gaat in ieder geval om John Wick (goh!), een huurmoordenaar gespeeld door Keanu Reeves. Bij een actiefilm met zo’n idee kan een achtervolgingsscène natuurlijk niet ontbreken en de auto gekozen voor Wick is een Ford Mustang Mach I uit 1969. Dat is dit flink gehavende exemplaar die wederom echt op het scherm is gebruikt. Dat leverde op dat er 123.200 euro voor geboden is.

Nissan Skyline GT-T – 2 Fast 2 Furious (replica)

Dan de duurste filmauto die geveild is waar het niet een echte filmauto betreft. De te veilen Nissan Skyline R34 die de GT-R van Brian O’Connor moet voorstellen, is een replica. Het is niet eens een GT-R: het is een omgebouwde GT-T. Wel in de stijl van 2 Fast 2 Furious: zilver, blauwe livery, GT-R-bumpers en een flinke spoiler. En dat ‘ie niet echt is, lijkt weinig uit te maken. Er is namelijk alsnog 112.000 euro voor betaald.

Warner Brothers Batmobile – Batman

Nog eentje die niet echt in een film gebruikt is. Het betreft de Batmobile zoals deze te zien was in de allereerste Batman-film uit 1989. U kent hem wel, het apparaat met de lange, spitse neus, grote vleermuisvleugels achterop en de turbine voorop. Het exemplaar in kwestie heeft nooit op het witte doek geschitterd, maar is na de film gebouwd voor de Batman-stuntshow in Six Flags in New Jersey. Zo authentiek mogelijk dus, maar officieel geen filmauto. Het weerhield een koper niet om 106.400 euro te bieden.

Peugeot 406 – Taxi 2

Dan een auto die qua geld wellicht ietwat meevalt, maar het is een echte filmauto en voor het type auto is het veel geld. Dit is een Peugeot 406 die schitterde op het scherm als taxi in Marseille. Maar niet zo maar als een witte 406. Het is natuurlijk de ‘gemodificeerde’ taxi uit de film Taxi 2. U weet wel, de film waar een taxichauffeur zijn Peugeot 406 zo kan modificeren dat het de snelste raceauto van Marseille is. Dit exemplaar met de bodykit, velgen, spoiler en dakversieringen is dus echt gebruikt in Taxi 2 en zelfs gesigneerd. De meest geroemde Peugeot 406 ooit gebouwd leverde 95.200 euro op.

Chevrolet Monte Carlo – Fast & Furious Tokyo Drift

Als een soort eervolle vermelding, een auto die niet bovenaan stond qua duurste filmauto’s geveild. Het betreft een Chevrolet Monte Carlo die gebruikt is in de film Fast & Furious Tokyo Drift. In de openingsscène, waar hoofdrolspeler Sean met zijn compleet afgeragde Monte Carlo racet tegen een hagelnieuwe Viper. De Monte Carlo doorstaat de gekste dingen terwijl ze door een wijk in aanbouw racen, maar eindigt in een enorme salto. En die auto zoals hij in het laatste shot is, maakt deel uit van de veiling. Het is een rollend chassis zonder motor en dat leverde slechts 19.040 euro op. Waarom we hem dan toch meenemen? Het lijkt tussen neus en lippen door bevestigd dat deze auto is gekocht door de heren van het YouTube-kanaal Top Dead Center. Die hadden dankzij een eerder project nog een 8.2 liter grote V8 liggen uit een Cadillac Coupe DeVille, waarvoor het idee was om die voorin deze Monte Carlo te leggen. Daar komt vast een video over.