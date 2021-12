Jos Verstappen denkt dat laatste ronde cadeautje was van FIA

In de optiek van Jos Verstappen had de FIA nog wat goed te maken met Max. En dat deden ze dus ook.

Gisteren beleefden we met z’n allen een spraakmakend einde aan een spraakmakend seizoen, zacht uitgedrukt. We hebben Netflix helemaal niet nodig om sensatie te creëren. De Formule 1 creëert zelf al sensatie genoeg. Niet in de laatste plaats door bepaalde discutabele beslissingen van de FIA.

In de aanloop naar de slotrace was er al controverse na controverse. Dat was in de laatste race niet anders. Er waren twee sleutelmomenten. Eerst was daar de inhaalactie van Max, waarna Lewis ongestraft een sluiproute mocht nemen. En dan was er de beslissing om nog één ronde te racen. De beslissing die Max de titel bezorgde.

De eerste beslissing was duidelijk in het voordeel van Lewis, de tweede duidelijk in het voordeel van Max. Als je het zo bekijkt is het wel weer eerlijk. Iedereen die klaarstond om te roepen dat de FIA door Mercedes gesponsord wordt kon zijn opmerkingen in ieder geval weer inslikken.

Volgens Jos Verstappen was er een verband tussen de twee beslissingen van de FIA. De eerste beslissing kon echt niet, volgens Jos. “Als Max buiten de baan komt, krijgt hij vijf seconden of moet hij de eerste plek teruggeven. Bij een ander gebeurt er niets.” Omdat de FIA Max hiermee had benadeeld, denkt Jos dat ze hem gematst hebben met de laatste ronde. “Ik denk dat ze daarom die beslissing hebben genomen om later nog te gaan rijden.” Hij voegt er nog aan toe: “Dat denk ik echt.”

Volgens de interpretatie van Jos Verstappen was de laatste kans die Max kreeg dus een ‘cadeautje’ van de FIA ter compensatie van de eerdere beslissing. Of Michael Masi wilde gewoon voorkomen dat het seizoen met een frustrerende anticlimax achter de safety car zou eindigen. Dat kan ook.

Via: Racingnews365