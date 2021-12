‘Mercedes EQE komt er ook als stationwagen’

Een elektrische stationwagen, wat gaan we nou krijgen?

De stationwagen is altijd een doodnormale auto geweest. Toch is deze klassieke carrosserievorm niet meer wat het geweest is. De opkomst van de cross-over zorgt ervoor dat je steeds minder stationwagens ziet. Met name de non-premium stations moeten het ontgelden. Voor dikke premium stationwagens lijkt echter nog altijd markt te zijn.

Dat betekent dat er ook nog wel markt moet zijn voor een elektrische premium stationwagen. Die zijn momenteel nog erg dun gezaaid. Sterker nog: er is er eigenlijk maar een. Dat is de Taycan Sport Turismo, die vorige maand onthuld is. Natuurlijk, er was al langer de Cross Turismo, maar dat was toch nog een soort cross-over.

Het lijkt er nu op dat ook Mercedes een elektrische stationwagen in de pijplijn heeft zitten. Dat zegt het Duitse Auto Zeitung. Het is dus nog een onofficieel bericht, maar het zou geen onlogische toevoeging zijn aan het gamma. En Mercedes is normaliter wel een merk dat zoveel mogelijk varianten uitbrengt van auto’s.

Het zou gaan om een stationwagen-variant van de Mercedes EQE. Een EQE Estate dus…? Nee, het zou gaan om een EQE Shooting Brake. Reken er dus op dat deze auto een soortgelijke daklijn krijgt als de CLS en CLA Shooting Brake.

Hoewel de benaming Shooting Brake vooral een marketing-vondst is, was de CLS Shooting Brake wél een erg fraaie auto. Bij de EQE gaat dit waarschijnlijk wat minder goed uitpakken, want deze auto heeft een erg korte neus en een hoge kont. Een stationwagen-versie van de Mercedes EQE zal daarom waarschijnlijk meer op een R-klasse lijken dan op een CLS Shooting Brake.

Volgens Auto Zeitung staat de EQE Shooting Brake pas voor 2023 op de planning. Als hij überhaupt komt. Het lijkt er dus op dat de Taycan Sport Turismo voorlopig het rijk alleen heeft.

Bron: Auto Zeitung