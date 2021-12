BMW M 1000 RR past voortaan gewoon op je bureau

Een stevige 39.000 euro moet een echte BMW M 1000 RR kosten. Gelukkig is er nu ook eentje voor een fractie van die prijs.

M-model

De BMW M 1000 RR is het allereerste M-model van BMW Motorrad. Het is een volbloed circuitmotor met kenteken. De cijfers spreken boekdelen: 192 kilogram rijklaar, 212 pk, 113 Nm, dik 14.500 toeren per minuut en een top van 306 km/h. En vooral heel veel carbon. Kortom: vuurwerk op twee wielen. Een droomfiets. Maar ja, dat prijskaartje. Bijna 40.000 euro. Met wat opties zelfs 45.000 euro!

Schaal 1:5

Gelukkig bestaat er nu ook een variant van de BMW M 1000 RR die voor 199 euro de ‘showroom’ mag verlaten. BMW Motorrad heeft namelijk in samenwerking Lego Technic een gedetailleerd 1:5 schaalmodel van de M 1000 RR ontwikkeld.

“Oh, maar die wil ik hebben voor Kerst!”, horen we je nu denken. Helaas pindakaas: de levering start pas op 1 januari 2022 via de webshop van Lego en vanaf 1 maart 2022 via andere verkoopkanalen. Toch zal dat de echte fans er niet van weerhouden om alsnog een bestelling te plaatsen, want het bouwwerk is er eentje van het niveau ‘hebben!’.

Lego Technic BMW M 1000 RR: 1.920 onderdelen

De Lego Technic BMW M 1000 RR bestaat uit 1.920 onderdelen en is een stevige 45,5 centimeter lang. Uiteraard zit er behoorlijk wat techniek in, denk aan een echt werkende versnellingsbak met 3 versnellingen (+ vrij), besturing, voor- en achterwielophanging, goudkleurige kettingaandrijving en een lijnmotor met 4 zuigers. Je krijgt er ook twee displaystandaarden bij.

Dit is overigens geen kit voor kinderen: Lego Technic heeft hem speciaal ontworpen voor volwassenen.