Jubileum Ferrari SF1000 kost bijna een A-segmenter - Autoblog.nl

Een replica van de Ferrari SF1000 van de 1000ste F1-race, of bijna het bedrag voor een A-segmenter. Die keuze klinkt makkelijk, maar er zit natuurlijk een addertje onder het gras. De SF1000 is een exemplaar van Amalgam.

Om gelijk maar even te beginnen met de vraag in de titel en intro: hoe kan dat, een replica van een Ferrari Formule 1-auto voor de prijs van een kleine auto? Het antwoord is simpel: de SF1000 in kwestie is een stukje kleiner dan je verwacht.

Schaalmodel

Het gaat om een schaalmodel in de schaal 1 op 8. Voor dagelijks gebruik moet je dus de A-segmenter kiezen, al zou dat ook gelden als het wél om een SF1000 in schaal 1 op 1 ging. Het gaat om een model van 58 cm lang. Voor een schaalmodel is de prijs van een A-segmenter ineens gruwelijk hoog. Dat heeft ook maar één voorspelbare oorzaak.

Amalgam

De SF1000 in kwestie is namelijk van de firma Amalgam. Dit Britse modelbouwbedrijf staat bekend om de meest extreem gedetailleerde replica’s. Alles klopt tot de millimeters accuraat met het model waarop de schaalmodellen gebaseerd worden. Dat vergt geduld en vaardigheid. Met een ontwikkelingstijd van 2.500 uur en een bouwtijd van 250 uur lijkt Amalgam dat goed te begrijpen. Het resultaat mag er zijn.

SF1000 “1000th Grand Prix”

Als je hebt zitten opletten, zal je ook gemerkt hebben dat dit niet zo maar een Ferrari SF1000 is die Amalgam heeft uitgebracht. Het is die in de kleuren van de 1.000ste Grand Prix. Ferrari reed in 2020 hun 1.000ste Grand Prix op het circuit van Mugello. Speciaal hiervoor werden de auto’s van Vettel en Leclerc uitgevoerd in een donkerrode livery in plaats van het reguliere Ferrari-rood. De replica van Amalgam van de SF1000 is daarop gebaseerd. De versies van beide coureurs zijn beschikbaar. Er worden vijftig stuks gebouwd.

Prijs

We hadden het dus al over een A-segmenter. Het moet gezegd worden, sinds die starten vanaf pak ‘m beet 11.000 euro tegenwoordig, gaat die vlieger niet helemaal meer op. Goedkoop is de SF1000 van Amalgam echter niet, het gaat om 8.421 euro. Als je dat bedrag als budget neemt op Marktplaats eindigen bovenaan de prijslijst een Volkswagen CC uit 2010, een Volvo XC70 uit 2010 en een Citroën DS3 1.6 uit 2011. Voor de échte verzamelaar dus. De jubileum SF1000 kopen kan op de website van Amalgam.