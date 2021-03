De duurste Mini van Nederland kost bijna 80 mille! - Autoblog.nl

Jazeker, 80 mille voor de duurste Mini van Nederland. De wereld op zijn kop?

BMW staat alweer een tijdje aan het roer van Mini. Het was eigenlijk het enige positieve dat de Beiers hebben overgehouden aan de desastreuze samenwerking met Rover. BMW zette Mini neer als een zeer compacte doch luxe en prijzige auto.

Slim, want daarmee had BMW hét grote nadeel van kleine auto’s (lage marges) meteen gepareerd. Je kon elke kant op met de Mini. Dat is uiteraard nog steeds het geval. Daardoor slingerden wij Marktplaats aan om te zoeken wat de Duurste mini van Nederland is. En Holy Moly, we hebben ‘m gevonden.

Negenenzeventig vijfhonderdtwaalf euro

Laten we meteen maar beginnen met de prijs van de duurste Mini van Nederland: 79.512 euro. Negenenzeventig vijfhonderdtwaalf euro. Voor een Mini! Is dat de wereld op zijn kop of zit er logica achter? Dat hangt af van je smaak, het is namelijk niet alleen de duurste, maar zo mogelijk ook de dikste Mini. Het is namelijk een Mini Countryman, een crossovertje. Ook is het een gloednieuwe auto, waar nog geen kenteken opstaat.

Uiteraard is het niet de instapper van de Countryman-reeks. het is de dikste, namelijk de ‘John Cooper Works All4 Chili’ van de ‘F60’-generatie. In feite is het dus een BMW X1 met een Mini-koetswerk (eigenlijk is het precies andersom, maar dat terzijde). Deze heeft de 2.0 ‘B48’-motor onder de kap. Niet zomaar eentje, maar de heetste configuratie met 225 kW (306 pk). Aanzienlijk meer dus dan de Toyota Supra en BMW Z4 hebben met dezelfde motor. Nog een verschil met die twee sportwagens: de Mini heeft vierwielaandrijving.





















Opties duurste Mini van Nederland

Daarmee sprint de 1.580 kilogram zware Mini in 5,1 tellen naar de 100 km/u, terwijl de topsnelheid begrensd is op 250 km/u. Dat is ergens ook wel weer humor, om de 520i M Sport van de baas eruit te rijden op de Autobahn. Je kunt de Countryman John Cooper Works nieuw kopen voor 61.199 euro. Zoals gezegd is de duurste Mini van Nederland is eveneens splinternieuw, maar aanzienlijk prijziger. Hoe dat komt? Simpel: opties! Het apparaat zakt namelijk door zijn 19″ lichtmetalen wielen door de opties, de verkoper heeft de codes erbij gezet:

Kortom, iets voor jou? De advertentie van duurste Mini van Nederland kun je hier bekijken.