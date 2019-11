Citroën gaat elektrisch met de bedrijfswagens

Dit kun je verwachten van het Franse automerk.

De toekomst is elektrisch voor Citroën Bedrijfswagens. Tegen 2025 is elke model beschikbaar met een elektrische aandrijflijn. Op dit moment is de Berlingo al verkrijgbaar in elektrische vorm. Volgend jaar komt daar de elektrische Jumper bij. Citroën lanceert dit model begin 2020 op de markt. Tevens komt volgend jaar een elektrische Jumpy op de markt, in 2021 gevolgd door een elektrische New Berlingo Van. Al deze modellen worden voorzien van de nieuwste elektrische technologie van de PSA Groep. Op dit moment is Citroën Bedrijfswagens het zesde merk van Europa met een marktaandeel van 9,2% in de eerste helft van 2019.

De elektrische Citroën Jumpy komt in twee verschillende uitvoeringen. De variant met een 50 kWh sterke batterij krijgt een range van 200 kilometer (WLTP), de variant met een 75 kWh batterij rijdt maximaal 300 kilometer (WLTP) op een volle accu. Het laadgewicht van 1.200 kg is gelijk aan die van de dieselversies en de elektrische variant mag maximaal 1.000 kg geremd aanhangwagengewicht trekken.

Meer informatie over de nieuwe elektrische modellen van Citroën Bedrijfswagens wordt in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.