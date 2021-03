Wat kies jij? Elektrisch, waterstof of benzine? - Autoblog.nl

Hoe het in de praktijk werkt bij oplaadpunten, waterstofstations en tankstations: Wouter laat het in deze video zien.

Een paar jaar geleden was het allemaal nog simpel, iedereen reed naar het tankstation en vulde zijn auto met benzine, diesel of LPG. Vandaag de dag zijn er meer ‘smaken’ om uit te kiezen. Het wagenpark in Nederland verandert. Zo is het marktaandeel van elektrische auto’s in 2020 gestegen naar 20,5% van de nieuwverkopen (cijfers: Rai). Onze verwachting is dat dit nog verder zal stijgen. Daarom is de actuele vraag voor iedereen die de komende tijd zijn auto wil vervangen ‘Moet ik wel of niet overstappen?’.

Misschien sta jij dus zelf of samen met je werkgever binnenkort voor deze keuze. En waar moet je rekening mee houden als je wilt switchen naar een elektrische auto? Naast elektrisch rijden, is ook het rijden op waterstof aan een opmars bezig. Vorig jaar werden er zo’n 147 waterstofauto’s in Nederland verkocht (bron: Bovag). Ook Shell is druk bezig om de bijhorende waterstofstations aan te leggen. Vorig jaar opende ze op Shell-station Den Ruygenhoek langs de A4 bij Schiphol het eerste waterstofstation. Praktische vragen waar je een antwoord op wilt hebben voordat je switcht.

Alle opties duidelijk vergeleken

Wij namen de proef op de som en laten je zien hoe het waterstof tanken en elektrisch opladen in z’n werk gaat. Of je nu met een elektrische, benzine, diesel of een waterstofauto rijdt. In deze video helpen we een handje om wat meer duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe typen brandstoffen. Wouter laat precies zien hoe het eraan toe gaat bij het opladen van een elektrische auto én het tanken met een waterstofauto.

Maar wat als waterstof of elektrisch rijden geen optie is omdat je nog niet kan of wil overstappen? Ook dan zijn er mogelijkheden om wél de CO 2 -uitstoot te beperken, ook voor dieselaars!

CO 2 -neutraal rijden bij Shell

CO2-compensatie, daar hebben we het dan over, maar hoe werkt dat? Shell wil al haar klanten een mogelijkheid bieden om een steentje bij te dragen aan het verminderen of neutraliseren van de CO2-uitstoot. Ook zij die nog niet elektrisch kunnen rijden en toch al iets willen doen. Als je benzine, diesel of LPG hebt getankt, kun je daarom voor 1 cent extra per liter de CO₂-uitstoot compenseren van de kilometers die je met die brandstof rijdt. Hoeveel die compensatie jou kost ligt natuurlijk aan hoeveel liter je tankt, maar voor een gemiddelde tankbeurt van 35 liter, ben je dus 35 cent kwijt.

Jouw bijdrage ondersteunt vervolgens het beschermen en aanplanten van bossen. Shell werkt samen met internationale, gecertificeerde CO₂-compensatieprojecten, bijvoorbeeld in Peru of Indonesië.

Als je CO₂-neutraal rijdt, wordt de CO₂-uitstoot vanaf de winning van de olie tot en met het verbranden van de brandstof in de motor gecompenseerd. Shell betaalt zelf de compensatie van de CO₂-uitstoot die vrijkomt bij het winnen van de olie tot aan de benzinepomp. Jij betaalt alleen de compensatie van de uitstoot die wordt veroorzaakt door de kilometers die je met de brandstof maakt.

Hoe tanken en laden werkt in de praktijk, waar je terecht kunt, wat het kost: dat (en meer) doet Wouter uit de doeken in de video!

Over Shell

Onder het merk Shell Recharge is Shell in een rap tempo het snellaadnetwerk aan het uitbreiden. In januari werd de 160ste snellader geïnstalleerd. Het plan is dat de teller eind van het jaar op 250 snelladers komt te staan. Shell heeft vorig jaar ook haar eerste waterstofstation geïnstalleerd (langs de A4 op Shell-station Den Ruygenhoek bij Schiphol), dat op 13 oktober geopend werd. Een tweede station is nu in aanbouw.

