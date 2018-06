Kabinet komt met oplossing voor wirwar aan milieuzones

Automobilisten moeten weten waar ze aan toe zijn.

De regels omtrent milieuzones lijkt een zooitje te worden. Op dit moment mogen gemeenten zelf bepalen welke eisen ze opstellen voor een milieuzone, maar dat heeft tot gevolg dat de ene milieuzone totaal verschilt in vergelijking met de andere. Bijzonder verwarrend voor automobilisten, die zo niet weten waar ze aan toe zijn.

Het kabinet gaat ingrijpen, omdat milieuzones toenemen en men niet wil hebben dat je door de milieubomen het bos niet meer ziet. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur wil daarom twee soorten milieuzones instellen waar gemeenten uit kunnen kiezen. Zo voorkomt van Veldhoven een enorme chaos aan regeltjes en wetjes.

De plannen van de staatssecretaris worden binnenkort aan de Tweede Kamer en de gemeenten voorgesteld. Het idee van van Veldhoven is om naar de Euro-norm te kijken. Gemeenten mogen kiezen of ze Euro 2 (ouder dan 2001) of Euro 3-diesels (ouder dan 2006) gaan weigeren, aldus het AD vandaag. Over benzineauto’s valt niets te lezen, dus wellicht dat dit een grijs gebied blijft.

Aangezien de wetgeving moet worden aangepast zal het nog wel even duren voordat de boel van kracht gaat worden. Men verwacht dat het nog zeker tot 1 januari 2020 gaat duren voordat het idee van de staatssecretaris werkelijkheid is.

