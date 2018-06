Telegraaf-vluchtauto Audi RS5 Coupé uitgebrand gevonden

Schorem is het.

Nadat de dader in de nacht van maandag op dinsdag een Volkswagen Caddy het gebouw van de Telegraaf ramde, ging hij ervandoor in een Audi. In eerste instantie meldde de politie dat het boeventuig vertrok in een BMW, later bleek het om een Audi te gaan.

De (vermoedelijke) vluchtauto is vanmorgen teruggevonden. De auto werd vroeg in de ochtend fikkend aangetroffen op een parkeerplaats aan de Noordkaperweg in Amsterdam-Noord, pal bij de oprit van de A10. Volgens de politie werd omstreeks 04.00 uur een knal gehoord. Vervolgens bleek een Audi in de brand te staan. De hulpdiensten werden gealarmeerd en arriveerden even later.

Uit de foto’s blijkt op te maken dat het om een Audi RS5 met de 4.2 FSI gaat. Onder meer de grille, de velgen, de bumpers en de vier uitlaten geven dit weg. De twee kenmerkende ovale uitlaatsierstukken van de RS5 zijn volledig verbrand. Vermoedelijk is de Audi gejat, want op de RS5 zaten gestolen kentekenplaten die toebehoren aan een Toyota Yaris.

Er is nog veel onduidelijk. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht. De recherche zoekt vermoedelijk uit waar de Audi in de afgelopen 24 uur is geweest, tussen het moment na de aanslag en het parkeren van de RS5 aan de Noordkaperweg. De politie is dan ook op zoek naar getuigen die iets gezien, gehoord of beeldmateriaal hebben.

Fotocredit: Lorenzo Derksen / Inter Visual Studio