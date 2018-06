BMW nog lang niet klaar met M Performance-circus

Moet. Meer. Badges. Plakken.

Het zag er altijd wat triest uit. van die E36 318’s met een door zon verkleurde M3 of M-badge van de Halfords. We hebben er altijd om gelachen, maar tegenwoordig doet BMW zelf dit soort onzinnige dingen. Ik noem het voor het gemak het M Performance-circus en het wereldtournee is met een jaar verlengd.

Als een soort plaag duiken de M-badges op. Sterker nog, in dit tempo zijn de reguliere BMW-modellen zónder M-benaming straks in de minderheid. Volgens AutoGuide heeft de Duitse autofabrikant recent drie nieuwe typeregistraties laten vastleggen bij de United States Patent And Trademark Office. Het gaat om de namen M335, M650 en M750.

Deze modellen staan nu nog bekend als 335i of 335d, 650i of 650d en 750i of 750d. Klinkt prima, echter is BMW van mening dat een M voor deze type aanduidingen nog fantastischer is. Voor nu gaat het enkel om een registratie. Er is dus een kans dat BMW helemaal niets gaat doen met deze namen, maar je weet het nooit.

De M335 zou geïntroduceerd kunnen worden met de nieuwe 3-serie, die later dit jaar tijdens de autoshow van Parijs vermoedelijk het licht zal zien. Eerder viel al de ‘M340i‘-naam. Het is BMW’s antwoord op de 43- en 53-modellen van Mercedes-AMG.