Video: tip, brakecheck nooit een trucker

Personenauto versus een vrachtwagen. Wie zou er winnen?

Brakechecken is sowieso dom. Maar als je het aan de mot krijgt met een vrachtwagen is het duidelijk wie er als ‘winnaar’ uit de bus komt in geval van een aanrijding. Deze brackechecker krijgt een koekje van eigen deeg.

Bekijk ook deze video: Met een Ferrari het strand op gaan is geen goed idee