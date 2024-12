Autosalon van Brussel 2025: dit zijn de primeurs!

Over drie weken keert de Autosalon van Brussel terug, met zelfs enkele wereldprimeurs!

Als een autobeurs wordt afgelast betekent dat vandaag de dag meestal de nekslag, maar toch keert de Autosalon van Brussel weer terug. Nadat de editie van dit jaar werd overgeslagen gaan ze in januari toch gewoon weer verder waar ze gebleven waren. Met de 101ste editie.

In dit artikel gaan we vertellen wat je kunt verwachten van de Autosalon van Brussel (of zoals onze Belgische vrienden zeggen: het Autosalon). Maar eerst even de praktische informatie, voor degenen die overwegen te gaan.

Praktische informatie

Locatie: Brussels Expo – Belgiëplein 1, Brussel

Openingstijden: vrijdag 10 t/m zondag 19 januari, 10:00 – 19.00 (maandag 13 januari en vrijdag 17 januari tot 22.00)

Kosten: online ticket volwassene €15, kinderen t/m 15 jaar €10

De primeurs van de Autosalon Brussel

Dan zetten we nu de primeurs op een rijtje, voor zover die op dit moment bekend zijn. De keiharde wereldprimeurs staan dikgedrukt, de andere auto’s zijn Europese of landelijke primeurs.

Abarth

Alfa Romeo

Alpine

Bugatti

Citroën

Dacia

Dacia Bigster

Dacia Sandrider (Dakar-auto)

DS

Fiat

Ford

Lancia

Mercedes

MG

Opel

Renault

Skoda

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Brussel is natuurlijk geen Parijs of Genève, maar er staan wél een hoop nieuwe auto’s die recent onthuld zijn. En zelfs drie wereldprimeurs dus. Als je zelf geen tijd of zin hebt voor een tripje naar Brussel, niet getreurd: wij zijn sowieso aanwezig en zullen jullie alle hoogtepunten laten zien.