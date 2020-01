Kamervragen over verhoging laadprijzen

Is er sprake van kartelvorming?





Vorige week kwam ons het bericht ter ore dat de laadprijzen bij Ionity ‘schreeuwend duur’ gaan worden. Opladen voor €8 is binnenkort verleden tijd. Vanaf 31 januari betaal je 79 eurocent per kWh. Het was niet te verwachten dat het laden zo goedkoop zou blijven bij Ionity, maar dit is toch wel in één keer een forse prijsstijging.

Om het een beetje in perspectief te plaatsen: concurrenten Allego en Fastned hanteren al langere tijd snellaadprijzen van respectievelijk 69 eurocent en 59 eurocent per kWh. Bij de Tesla superchargers betaal je maar 25 eurocent. Ionity – een joint venture van BMW, Ford, VW, Daimler en Hyundai – is nu dus meteen de duurste.

Dit alles is de politiek niet ontgaan. Een aantal partijen, waaronder het CDA, de CU, D66 en de VDD, willen hierover kamervragen gaan stellen. CDA-lid Pieter Omtzigt deelde op Twitter de vragen die ze willen stellen aan de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat.

Ten eerste willen de kamerleden weten of de ministers op de hoogte zijn van de prijsverhoging en wat de winstmarge is op de elektriciteit. Verder valt het de kamerleden in kwestie op dat de prijzen de afgelopen jaren flink verhoogd zijn. Volgens hen ruikt dit naar kartelvorming. Ze willen daarom vragen of hier in samenwerking met de Autoriteit Consument & Markt een onderzoek naar ingesteld kan worden. Verder willen ze dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om de prijzen binnen de perken te houden, bijvoorbeeld door een maximumprijs in te voeren.

Dit klinkt allemaal dramatisch, maar het is niet alsof je niet om Ionity heen kan. Ze hebben namelijk maar achttien laadpunten in Nederland, verdeeld over zes locaties. Fastned heeft meer dan honderd snellaadlocaties en Allego 62. En er is natuurlijk ook nog zoiets als thuis opladen.