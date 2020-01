Zo verschrikkelijk duur is de BMW M2 CS

We hebben de Nederlandse prijs voor je. Pak er vast een zakdoek bij.





Leuke auto’s met dikke motoren. In Nederland worden we genadeloos hard gestraft door de BPM-bom. Helaas heeft de BMW M2 CS ook te maken met die Nederlandse belastingen. Dat het een zeer exclusieve M2 betreft waarvan er slechts 30 stuks naar ons land komen helpt natuurlijk ook niet mee.

Vorig jaar werden de prijzen voor de M2 CS van onze buurlanden al bekendgemaakt. Zo gaat de dikke BMW in België 96.500 euro kosten, in Luxemburg staat ‘ie voor 93.500 euro op de stoep en in Duitsland moet je 95.000 euro neertellen voor de hardcore 2 Serie.

Een Nederlandse prijs was vooralsnog niet bekend. Autoblog.nl heeft echter de prijzen in handen en ze zijn, zoals verwacht, niet mals. De 450 pk sterke BMW M2 CS is er in Nederland vanaf 138.217 euro. Ruim 40 mille (40.137 euro om precies te zijn) bestaat uit BPM. De productie van de M2 CS start in maart en de orderboeken worden binnenkort officieel geopend.

De uitrusting

In principe hoeven klanten alleen een kleurtje te kiezen. De standaarduitrusting van de M2 CS is al behoorlijk. Onder meer die gave 19-inch velgen, het M Drivers Package, een alcantara stuurwiel, Navigatie, PDC en een Harman Kardon geluidssysteem zijn standaard.

Wachten = geld besparen

Wie duizenden euro’s in zijn zak wil houden doet er goed aan om de geleverde auto niet meteen op kenteken te zetten. Per 1 juli 2020 gaat er nieuwe regelgeving in wat gunstig uitpakt voor (performance) auto’s met veel pk’s. Nu is het nog zo dat de BPM wordt gebaseerd op de NEDC-uitstoot van het voertuig. Per 1-7-2020 volgt er een aanpassing en zal het BPM-tarieftabel gebaseerd worden op de WLTP-uitstoot. Aangezien de auto’s op CO2-gebied schoner uit de WLTP-test komen, zal het uiteindelijke BPM-bedrag ook lager komen te liggen. De M2 CS, maar ook tal van andere sport- en performanceauto’s, krijgen per 1 juli dus een interessante prijsverlaging.