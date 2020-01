Natuurlijk: accu opladen EV binnenkort schreeuwend duur

Natuurlijk. je moet wel heel naïef zijn om deze niet aan te zien komen.





Elektrisch rijden is hip and happening op het moment. Het biedt vele voordelen. Het is lekker stil, er is geen directe uitstoot, een hoog rendement, veel koppel, veel subsidies en spotgoedkoop laden. Er valt echt veel voor te zeggen. Zeker voor een auto waar je mee moet forensen in de randstad biedt de EV ongekend comfort.

Nu zijn er ook een paar nadelen, zoals een relatief korte range, een hoog gewicht en lange laadtijden. Daar kunnen er binnenkort een paar komen. Dat laden is nu nog spotgoedkoop, met name omdat de techniek in de kinderschoenen staat en om consumenten over te halen te kiezen voor een elektrische auto. De bijtelling gaat binnenkort nu elk jaar omhoog, bijvoorbeeld. Hierdoor wordt het ineens minder interessant om EV te rijden.

Maar het wordt nog veel erger. Ionitiy gaat namelijk zijn prijzen extreem verhogen. Ionity is een joint venture van diverse grote autoconcerns (BMW, Ford, Volkswagen, Daimler en sinds kort ook Hyundai). Samen doen zij wat Tesla in zijn eentje heeft gedaan: het aanleggen van infrastructuur om te kunnen laden. Nu moeten we dat ‘extreem verhogen’ natuurlijk wel in de juiste context zetten. De aanvankelijke prijs was een ‘lokkertje’. Een tijdelijke actie. Toen kon je voor 8 euro je accu volladen, ongeacht de auto. Dat voordeel komt aanstaande 31 januari te vervallen.

De nieuwe prijs wordt namelijk zeer stevig: 79 cent per kWh. Hiermee wordt het laden van je elektrische auto extreem veel duurder. Van 8 euro naar 47 euro. Een prijsstijging die de nationale fiscus niet eens zou durven doorvoeren. Over fiscus gesproken: als het elektrische rijden telkens populairder wordt en de inkomsten op accijnzen dalen, zal de overheid (volgens waarde collega @jaapiyo moet de letter ‘r‘ ervoor) deze verleggen op elektriciteit. Het zou wel heel naïef zijn om te denken dat dat niet gaat gebeuren. Hetzelfde geldt straks met de BPM: als die inkomsten wegvallen, zijn er ineens wél redenen om EV’s zwaarder te gaan belasten.

Nu wordt het lastiger om het thuisladen duurder te maken, dus daar kun je altijd gebruik van maken. Als je echter meerdere afspraken op een dag hebt en door het land met reizen, zul je gebruik moeten maken van een snellader langs de weg. Overigens is Ionity niet de enige leverancier van elektriciteit, je kunt ook nog terecht bij Allego en FastNed, bijvoorbeeld. Die hanteren (nog) wel lagere prijzen.

Met dank aan Wouter en Eric voor de tip!