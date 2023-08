Nieuwe BMW X5 Protection is klaar voor het arrestatieteam

Boeven vangen in alle veiligheid met de nieuwe BMW X5 Protection!

Met de aanbesteding van Ford en BMW’s voor de politie kunnen we ook wel gelijk shoppen voor het arrestatieteam, nietwaar? De speciale eenheid van de politie vervoert zichzelf in SUV’s, waaronder de BMW X5. Een tandje extra veiligheid komt dan wel van pas met de BMW X5 Protection VR6.

De SUV van de Duitse autofabrikant is onlangs in het nieuw gestoken. Daarmee vervangt het model de oude VR6. Daar hoort ook een update voor de Protection VR6 bij. Het is niet de enige gepantserde auto in het gamma van BMW. Het merk kwam nog niet zo gek lang geleden met de i7 Protection. Zit je liever hoog, droog én in combinatie met een dikke V8 kun je nu opteren voor de nieuwe BMW X5 Protection VR6.

Deze BMW is meer dan een gepantserde X5. De aandrijflijn is speciaal aangepast op dit model. Zo heeft BMW onder meer de xDrive op maat gemaakt voor de Protection. De vierwielaandrijving past nu beter bij het extra gewicht van de bepantsering, bovendien moet je nóg beter wegkomen in benarde situaties in vergelijking met een gewone X5 met xDrive.

Aan de buitenkant zie je het er eigenlijk niet aan af dat dit een aangepaste X5 is. Sterker nog, BMW heeft gepoogd de auto zo normaal mogelijk te maken. Zo kun je bijvoorbeeld shoppen bij Individual voor een kek kleurtje, net als bij een gewone X5 het geval is. Daarmee ben je niet aangewezen op bijvoorbeeld een zwarte SUV. Wat toch wel stereotype is voor gepantserde SUV’s.

Achterin de BMW X5 Protection is 500 liter aan bagageruimte. Je kunt tot 475 kg aan extra spullen meenemen. Een raketwerper achterin is geen probleem. De X5 heeft een zogenoemde VR6 classificatie. Dat betekent dat onder meer kogels van een AK-47 of een explosief van 15 kg geen impact heeft op de auto. Je kunt gewoon doorrijden na het geweld te hebben doorstaan. Optioneel is een blauw zwaailicht op het dak en een reservewiel in de kofferbak.

Specs

De X5 met bepantsering is uitgerust met de 4.4 liter V8. Goed voor 530 turbo pks’s. In de basis is dit een X5 M60. Net als bij de gewone X5, gekoppeld aan een Steptronic automaat met acht verzetten. Er is een kleine elektromotor, gekoppeld aan een 48V batterij, die het blok tijdelijk helpt met 9 pk en 200 Nm aan koppel. Het koppel van de V8 piekt bij 750 Nm. Op de autobahn ga je aanvallers niet wegrijden, want de topsnelheid is begrensd op 210 km/u. In 5,9 seconden zit ‘ie op 100 km/u vanuit stilstand.

IAA 2023

De nieuwe BMW X5 Protection staat naast de eveneens nieuwe i7 Protection op de IAA in München dit jaar. Beide modellen worden vanaf februari 2024 uitgeleverd.