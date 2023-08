Of je worst lust!! Nou, bij Volkswagen wel

En er is goed nieuws voor de werknemers van Volkswagen die worst lusten…

Het was altijd wel grappig. Wat was het meest verkochte onderdeel van Volkswagen? Dat was nummer 199 398 500 A. Bijna 7 miljoen werden er daarvan van verkocht. Elk jaar hè, dus niet in totaal.

Onderdeel 199 398 500 A was namelijk de curryworst die de werknemers aten in de kantine. ‘Aten’ en inderdaad, want in al haar wijsheid besloot de directie van Volkswagen de worst van het menu van de bedrijfskantine te halen. Schade!!

De worst van Volkswagen keert terug

De worst was -dixit @jaapiyo- een slachtoffer van de woke-cultuur. De honcho’s -ook dixit @jaapiyo- van de Duitse automobielenbouwer hadden besloten dat er voortaan enkel vegetarisch gegeten mocht worden in de kantines. Dit tot woede van de werknemers.

Die hebben twee jaar lang geklaagd en gezeurd dat de worst terug moest komen. En al waren er omweggetjes om onderdeel 199 398 500 A tóch te krijgen (er stonden speciale worst-automaten op het terrein en die liepen als een dieseltrein), dat ding moest terug.

En dat gaat gebeuren. De directie van Volkswagen is gezwicht en heeft de alom geliefde curryworst teruggezet op het menu. De vegetarische variant blijft ook bestaan, maar iets zegt ons dat die het minder gaat doen dan de oude vertrouwde.

Oh ja, als je zelf ook eens een Volkswagen curryworst wil proberen, dan hoef je niet aan de slag als werknemer van Volkswagen hoor. Je kunt hem ook gewoon online bestellen.

Laat even weten hoe hij smaakte, dan gaan wij dat misschien ook eens doen…