Kamperen voor bazen in Volkswagen Amarok PanAmericana

Voor de echte outdoor genieter komt Volkswagen met een camper op basis van de Amarok. Met daktent.

Ja het is Caravan Salon in Düsseldorf. Zo aan het einde van het vakantieseizoen kun je gaan kijken in Duitsland wat voor nieuws we de volgende zomer kunnen verwachten.

Vanmorgen wezen we je al even op de nieuwe California en nu is het tijd voor het echte werk. Zo’n California is toch maar een beetje voor luxepaardjes en mooi weer kampeerders natuurlijk.

De echte bazen pakken uiteraard een pick-up truck. Die komt overal met zijn vierwielaandrijving en als je er een camper van maakt met een daktent is alles mogelijk.

Volkswagen Amarok PanAmericana

Volkswagen heeft zijn robuuste pick-up nog robuuster laten maken door Genesis Import. Die hebben de Amarok aangepakt en aangekleed tot een camper inclusief daktent, 270 graden luifel en een Alu-Cab Hardtop met allemaal handige lades en andere slimmigheden.

V6 diesel

De basis van de auto is een zwartgelakte Volkswagen Amarok PanAmericana met vierwielaandrijving, diflock achter en een 241 pk sterke 3.0 liter V6 diesel op de kap. Maximum koppel is 600 Nm.

De ophanging is ook aangepast en BFGoodrich all terrain banden om Delta velgen maken het plaatje compleet. Extra LED verlichting op het dak of additioneel aan de voorzijde behoort ook tot de mogelijkheden. Op die manier kun je naar exotische oorden afreizen en ook off-road prima je weg vinden.

Luxe

Helemaal spartaans is ie nou ook weer niet. Een 12 inch infotainment systeem wijst je de weg, lederen stoelen (omdat je die nu eenmaal makkelijk is schoonmaakt uiteraard) en een enorm pakket aan veiligheidssystemen die je helpen om ook veilig weer uit verre oorden terug te keren.

Wel even je portemonnee meenemen. En naar Duitsland afreizen, want in Nederland is de nieuwe Amarok niet meer verkrijgbaar. Bij onze oosterburen koop je een Volkswagen Amarok PanAmericana voor zo’n 69 duizend euro. Moet je hem daarna nog wel even maar Genesis import brengen voor de ombouw. Maar dan kun je wel de hele wereld aan.

De Volkswagen Amarok PanAmericana in camperuitvoering met daktent is vanaf vandaag t/m 3 september in Düsseldorf te zien op de Caravan Salon 2023.