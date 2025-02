Kan de Cybertruck nog lelijker? Ja dus

De Mansory Cybertruck is hier!

Als je iets positiefs kunt zeggen over het design van de Cybertruck, dan is het wel dat het heel clean is. Het is minimalisme in zijn puurste vorm. Dat is niet per se mooi, maar er zit in ieder geval een hele duidelijke designfilosofie achter. Die nu compleet om zeep wordt geholpen door Mansory.

Mansory heeft de taak op zich genomen om het design van de Cybertruck alsnog druk te maken. Ze hebben de Cybertruck dus voorzien van allerlei overbodige flapjes, inclusief twee lachwekkende spoilertjes aan de achterkant. Om dat saaie rvs te doorbreken is de auto ook deels uitgevoerd in forged carbon.

De Cybertruck is tevens voorzien van nieuwe velgen, die maar liefst 26 inch groot zijn. Mansory heeft ook aan het onderstel gezeten, want de Cybertruck ligt een stuk dichter bij het asfalt. Daar wordt echter niet op ingegaan in het persbericht.

Mansory slaat het interieur nooit over en dus ook bij de Cybertruck niet. Mansory is er in ieder geval in geslaagd om het dodelijk saaie interieur wat op te vrolijken. De binnenkant is volledig opnieuw bekleed in een combinatie van zwarte en wit leer met gele accenten. Dat is zowaar een verbetering.

Normaal gesproken krikt Mansory ook het vermogen nog wat op, maar dat is in dit geval a) heel lastig en b) totaal overbodig. Nu heeft dat laatste tuners nooit weerhouden, maar de Cyberbeast die in 2,6 seconden van 0 naar 100 knalt is wel rap genoeg.